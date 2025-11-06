Karnı 2 ayda 9 aylık hamile gibi büyüdü! Hemen ameliyata alındı karnından çıkanlar şoke etti
Amasya'da yaşayan bir kadın, karnının kısa sürede hızla büyümesi üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde, hastanın karnında 8,5 kilo ağırlığında dev bir kitle tespit edildi. Ameliyata alınan kadının vücudundan, karpuz büyüklüğünde olduğu belirtilen kitle başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Operasyonu gerçekleştiren doktorlar, kitlenin ağırlığı ve boyutunun oldukça nadir görüldüğünü belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 06.11.2025 13:47