Karnı 2 ayda 9 aylık hamile gibi büyüdü! Hemen ameliyata alındı karnından çıkanlar şoke etti

Amasya'da yaşayan bir kadın, karnının kısa sürede hızla büyümesi üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde, hastanın karnında 8,5 kilo ağırlığında dev bir kitle tespit edildi. Ameliyata alınan kadının vücudundan, karpuz büyüklüğünde olduğu belirtilen kitle başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Operasyonu gerçekleştiren doktorlar, kitlenin ağırlığı ve boyutunun oldukça nadir görüldüğünü belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Giriş Tarihi: 06.11.2025 13:47
Amasya'nın Göynücek ilçesinde çiftçilik yapan Şule Akgül'ün karnı sadece 2 ayda giderek büyüdü. Evli ve 3 çocuk annesi kadın, 9 aylık hamile gibi olup nefes darlığı çekmeye başlaması üzerine Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan kontrollerde karnın içini tamamen saran bir kitle tespit edilerek ameliyata karar verildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara ile ekibinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonda 38 yaşındaki kadının karnından 30 santim çapında 8,5 kiloluk kitle çıkarıldı.

Sağlığına kavuşan Akgül, "Karnımdaki şişlikten dolayı 2 ay içinde 9 aylık hamile gibi oldum. Korktuğum için hastaneye gelemedim. Zor nefes alıp, veriyordum. Eğilip, doğrulamıyordum. Şimdi ise sağlığıma kavuştum" dedi.

"HASTAMIZIN HAYATI KURTULDU"
Çıkartılan kitlenin 50 yıla yaklaşan meslek hayatında karşılaştığı en büyük kitleler arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Kara, "Hastamız geç kalmasına rağmen hayatı kurtulmuş oldu. 8,5 kilo ağırlığında yumurtalık kisti çıkardık. Bütün lenfleri de temizleyerek rahatsızlığının ilerlemesini engellemiş olduk. Bu tip ameliyatları yapma şansımız he zaman var. Yeter ki hastalarımız sağlıklarından korkmadan bize ulaşsın" diye konuştu.

"6 AY YA DA YILDA 1 KEZ GENEL KONTROL YAPTIRILMALI"
Yumurtalık ya da rahimde oluşan kitlelerin geç fark edilmesinin hayati riskler oluşturduğuna dikkat çeken Kara, kadınların 6 ay ya da yılda 1 kez kadın doğum uzmanına genel kontrol yaptırmalarını tavsiye etti.

