Viral Galeri Viral Tıkla KANLI AY TUTULMASI TARİHİ 2025 | Kanlı ay tutulması ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? Türkiye'den görülebilecek mi?

Eylül ayına sayılı günler kala gökyüzü meraklıları dikkatlerini önemli bir astronomik olaya çevirdi. Ay tutulması heyecanı, özellikle astronomi tutkunları ve burçlara ilgi duyan kişiler tarafından merakla takip ediliyor. Bu yıl gerçekleşecek Kanlı Ay tutulmasının tam olarak ne zaman gözlemlenebileceği ve gökyüzündeki etkileri şimdiden araştırılmaya başlandı. Gözlemciler bu nadir doğa olayını kaçırmamak için tarihleri yakından takip ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.08.2025 14:46
2025 yılının Eylül ayında gökyüzü meraklılarını heyecanlandıracak özel bir olay yaşanacak. Ay tutulması, 7 Eylül Pazar günü gerçekleşecek ve Türkiye'nin pek çok noktasından net bir şekilde izlenebilecek.

Astronomlar, bu tutulmanın "Kanlı Ay" olarak bilinen tam Ay tutulması türünde olduğunu belirtiyor. Yaklaşık 1 saat 22 dakika sürecek tutulma, Türkiye saatiyle sabah 05:30 civarında başlayacak.

Türkiye'den Görülebilecek Mi?

Tam Ay tutulması, dünyanın farklı bölgelerinden gözlemlenebilecek. Türkiye'de Ay, tutulmuş olarak doğacak ve sabahın erken saatlerinde gökyüzünde kırmızımsı bir parıltıyla kendini gösterecek. Gözlemciler, Ay'ın renk değişimini net bir şekilde fark edebilecek.

Ay Neden Kırmızı Görünüyor?

"Kanlı Ay Tutulması" terimi, bilimsel bir sınıflandırma olmamakla birlikte, Ay tamamen tutulduğunda aldığı kırmızımsı renkten dolayı halk arasında bu şekilde adlandırılıyor. Tutulma sırasında Ay, Dünya'nın gölgesine giriyor ve güneş ışığı doğrudan Ay yüzeyine ulaşamıyor.

Ancak Dünya atmosferi ışığı kırarak dolaylı bir şekilde Ay'a ulaştırıyor. Bu etki, Ay'ın yüzeyinde kırmızı, turuncu ve sarı tonlarında bir parıltı oluşturuyor ve ortaya izleyenleri büyüleyen eşsiz bir manzara çıkıyor.

