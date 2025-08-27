KANLI AY TUTULMASI TARİHİ 2025 | Kanlı ay tutulması ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? Türkiye’den görülebilecek mi?

Ancak Dünya atmosferi ışığı kırarak dolaylı bir şekilde Ay'a ulaştırıyor. Bu etki, Ay'ın yüzeyinde kırmızı, turuncu ve sarı tonlarında bir parıltı oluşturuyor ve ortaya izleyenleri büyüleyen eşsiz bir manzara çıkıyor.