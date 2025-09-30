İzmir'de sokakta akıma kapılan 2 kişi hayatını kaybetmişti! İstenen cezalar belli oldu
İzmir'in Konak ilçesinde İnanç Öktemay ile Özge Ceren Deniz sağanakta, sokak ortasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmişti. Yaşanan feci akım faciasından yeni bir gelişme yaşandı. Bu kapsamda, savcı esas hakkında mütalaasını açıklayarak 30 sanık için bilinçli taksitle ölüme neden olma suçundan hapis cezası, 9 sanık için ise beraat talep etti. Öte yandan savcı, sanıkların neticeyi öngörmelerine rağmen üzerlerine düşen mesuliyetleri yerlerine getiremeyerek suç işledikleri görüldüğünü belirtti.
Giriş Tarihi: 30.09.2025 13:46
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 13:50