İlker Arslan'ın rüşvet trafiği dekontlara yansıdı! Milyonluk para transferleri
Antalya'da rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile rüşvete aracılık ettiği iddia edilen iş adamı Fazlı Ateş'in arasındaki para trafiği ortaya çıktı. Ateş'in rüşvet için gönderdiği para transferlerine "İlker Arslan'a ait gümrükleme hizmet bedeli" şeklinde not düştüğü ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 08.09.2025 07:10
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 07:48