İlker Arslan'ın rüşvet trafiği dekontlara yansıdı! Milyonluk para transferleri

Antalya'da rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile rüşvete aracılık ettiği iddia edilen iş adamı Fazlı Ateş'in arasındaki para trafiği ortaya çıktı. Ateş'in rüşvet için gönderdiği para transferlerine "İlker Arslan'a ait gümrükleme hizmet bedeli" şeklinde not düştüğü ortaya çıktı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.09.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 07:48
Görevden uzaklaştırılan ve tutuklanan CHP'li eski Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le ilgili rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan il emniyet müdürü İlker Arslan ile rüşvete aracılıkla suçlanan işadamı Fazlı Ateş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Mali Şube Müdürlüğü'nde görevli polisler, inceledikleri MASAK raporunda karşılarına çıkan İlker Arslan ile bağlantılı 3 milyon liralık para transferini mercek altına aldı.

Sabah'ın haberine göre soruşturmayı derinleştiren Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, işadamı B.Ç. ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.'nin ifadelerine başvurdu. B.Ç. şüpheli, E.T. ise tanık sıfatıyla verdiği ifadelerde dikkat çeken iddialar yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi ASAT kurumundan ihale alan ve hak edişinin ödenmeyerek haksızlığa uğradığını iddia eden E.T. ifadesinde, Arslan'ın arkadaşı Fazlı Ateş aracılığıyla rüşvet alma/görevi kötüye kullanma suçları kapsamında kalabilecek maddi menfaat temin ettiğini anlattı.

E.T. ifadesinde Fazlı Ateş'in kendisini emniyet müdürünün çok yakın bir ismi olarak tanıttığını aktararak, emniyet müdürünün Muhittin Böcek ve oğlu ile de çok yakın olduğunu ifade ettiğini dile getirdi. Sorun yaşadığı bir ihaleyle ilgili Ateş'e 2 milyon verdiğini ancak işinin olmaması nedeniyle bu parayı geçtiğimiz şubat ayında geri aldığını aktardı.

