İlker Arslan’ın rüşvet trafiği dekontlara yansıdı! Milyonluk para transferleri

E.T. ifadesinde Fazlı Ateş'in kendisini emniyet müdürünün çok yakın bir ismi olarak tanıttığını aktararak, emniyet müdürünün Muhittin Böcek ve oğlu ile de çok yakın olduğunu ifade ettiğini dile getirdi. Sorun yaşadığı bir ihaleyle ilgili Ateş'e 2 milyon verdiğini ancak işinin olmaması nedeniyle bu parayı geçtiğimiz şubat ayında geri aldığını aktardı.