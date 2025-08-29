İki yaşındaki bebeğini çamaşır suyu içirip öldürmüştü! Cani anne için istenen ceza belli oldu
İstanbul'da cani anne Dilek Çiçek, iki yaşındaki bebeği Yunus Emre Çiçek'e çamaşır suyu içirip öldürdü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen baba Yılmaz Efe ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturmada iddianame hazırlanırken cani anne için istenen ceza açıklandı.
