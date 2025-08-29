Viral Galeri Viral Tıkla İki yaşındaki bebeğini çamaşır suyu içirip öldürmüştü! Cani anne için istenen ceza belli oldu

İstanbul'da cani anne Dilek Çiçek, iki yaşındaki bebeği Yunus Emre Çiçek'e çamaşır suyu içirip öldürdü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen baba Yılmaz Efe ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturmada iddianame hazırlanırken cani anne için istenen ceza açıklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.08.2025 14:25 Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:26
Korkunç olay geçtiğimiz yıl kasım ayında İstanbul'da meydana geldi. 29 Eylül tarihinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan iki yaşındaki Yunus Emre Çiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen yaklaşık iki ay sonra 14 Kasım'da vefat etti. Şüpheli ölüm üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

CANİ ANNE BABA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatı ile evlilik dışı ilişki sonucu dünyaya gelen Yunus Emre Çiçek'in biyolojik anne ve babası gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne Dilek Çiçek tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baba Yılmaz Efe ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ TIP RAPORU KAN DONDURAN GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu raporunda bebek Yunus Emre Çicek'in ölümünün koroziv madde (aşındırıcı veya yüzeyi tahrip edici maddeler) içimi sonrası meydana geldiği tespit edildi.

İÇECEĞİNE HATTA ÇORBASINA BİLE KATMIŞ!

Raporda şu ifadeler yer aldı: "Çocuğun 27 Eylül tarihinde koroziv madde içimi sonrası meydana gelen yaralanması ile 14 Kasım tarihinde gerçekleşen ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu, çocuğun ölüm olayında 27 Eylül'de koroviz madde içmeye bağlı zehirlenme dışında başka bir ortak neden bulunmadığı tespit edildi." Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da rapor doğrultusunda bebeğin annesi Dilek Çiçek tarafından içeceğine ve çorbasına çamaşır suyu katılmak suretiyle öldüğünü tespit etti.

KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cani anne Dilek Çiçek, soruşturma kapsamında birden fazla çelişkili ifade verdi. Çiçek, ifadelerinden birinde ise öz oğlunu öldürdüğünü şu cümlelerle anlattı: "Yunus Emre, Yılmaz Efe ile evlilik dışı ilişkim sonucu doğan çocuğum. Kendisi çocuğu kabul etmedi ve babalık davası da açtım. Oğlum benimle kalıyordu. Bir süre Kırıkkale'de yaşadık. Bir gün annem ile tartışınca İstanbul'a geldim.

