Viral Galeri Viral Tıkla Havacılık tarihinde bir ilk! Bayraktar KIZILELMA hava-hava füzesiyle hedefi vurdu

Havacılık tarihinde bir ilk! Bayraktar KIZILELMA hava-hava füzesiyle hedefi vurdu

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, dünya havacılık muharebe tarihinde bir ilke daha imza attı. Sinop açıklarında gerçekleştirilen tarihi testte milli insansız savaş uçağı, ASELSAN imzalı MURAD AESA radarının işaretlediği hedefi TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabetle vurdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 30.11.2025 16:12 Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 23:02
Havacılık tarihinde bir ilk! Baytaktar KIZILELMA hava-hava füzesiyle hedefi vurdu

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı oldu.

Havacılık tarihinde bir ilk! Baytaktar KIZILELMA hava-hava füzesiyle hedefi vurdu

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA ile Sinop atış alanında gerçekleştirilen test, insansız bir savaş uçağının jet motorlu hedefi hava-hava füzesiyle vurduğu ilk başarılı test olarak tarihe geçti.

BAYRAKTAR KIZILELMA "HAVA-HAVA" FÜZESİYLE HEDEFİ VURDU
Havacılık tarihinde bir ilk! Baytaktar KIZILELMA hava-hava füzesiyle hedefi vurdu

Dünya genelindeki insansız savaş uçağı projelerinin büyük çoğunluğu, ağırlıklı olarak hava-yer görevleri için tasarlanıyor. Henüz dünyada hiçbir insansız platform hava-hava atış kabiliyetine ulaşamamışken Bayraktar KIZILELMA bu atışla hava-hava muharebesi yeteneğini kanıtlayan dünyadaki ilk ve tek platform olarak havacılık tarihinde yeni bir çağ başlattı.

Havacılık tarihinde bir ilk! Baytaktar KIZILELMA hava-hava füzesiyle hedefi vurdu

Tarihi test için Merzifon 5. Ana Jet Üssü'nden havalanan 5 adet F-16 savaş uçağı, Sinop semalarında Bayraktar KIZILELMA ile buluştu. F-16'lar ile gökyüzünde 5'li kol uçuşu gerçekleştiren Bayraktar KIZILELMA, insanlı-insansız müşterek harekat yaparak geleceğin hava muharebe konseptini sergiledi. Bu sırada bir Bayraktar AKINCI TİHA da uçuşa eşlik ederek tarihi anları havadan görüntüledi.

Havacılık tarihinde bir ilk! Baytaktar KIZILELMA hava-hava füzesiyle hedefi vurdu

MURAD İLE GÖRDÜ, GÖKDOĞAN İLE VURDU

Senaryo gereği fırlatılan yüksek hızlı jet motorlu hedef uçağı, Bayraktar KIZILELMA üzerinde bulunan ve ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarı ile tespit edilerek takibe alındı. Hedefin radar tarafından hassas bir şekilde işaretlenmesinin ardından KIZILELMA, kanat altında taşıdığı TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN Görüş Ötesi Hava-Hava Füzesi'ni ateşledi. Fırlatılan milli füze, jet motorlu hedef uçağı tam isabetle vurdu.

SON DAKİKA