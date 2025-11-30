Havacılık tarihinde bir ilk! Bayraktar KIZILELMA hava-hava füzesiyle hedefi vurdu
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, dünya havacılık muharebe tarihinde bir ilke daha imza attı. Sinop açıklarında gerçekleştirilen tarihi testte milli insansız savaş uçağı, ASELSAN imzalı MURAD AESA radarının işaretlediği hedefi TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabetle vurdu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş Tarihi: 30.11.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 23:02