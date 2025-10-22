Hasret Akkuzu cinayetinde olağan şüpheli her yerde aranıyor! 5 kişinin katiliymiş
Zonguldak'ta kaybolduktan bir hafta sonra bir kuyuda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Olay kapsamında gözaltına alınan 7 kişinin sorgusu devam ederken, cinayetin baş şüphelisi olarak cezaevi firarisi Deniz Boyacı'nın arandığı bildirildi. Hasret'in, Boyacı'nın çocuğuna bir süre bakıcılık yaptığı öğrenildi.
