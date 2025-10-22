Viral Galeri Viral Tıkla Hasret Akkuzu cinayetinde olağan şüpheli her yerde aranıyor! 5 kişinin katiliymiş

Hasret Akkuzu cinayetinde olağan şüpheli her yerde aranıyor! 5 kişinin katiliymiş

Zonguldak'ta kaybolduktan bir hafta sonra bir kuyuda cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Olay kapsamında gözaltına alınan 7 kişinin sorgusu devam ederken, cinayetin baş şüphelisi olarak cezaevi firarisi Deniz Boyacı'nın arandığı bildirildi. Hasret'in, Boyacı'nın çocuğuna bir süre bakıcılık yaptığı öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.10.2025 09:51 Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 09:53
Hasret Akkuzu cinayetinde olağan şüpheli her yerde aranıyor! 5 kişinin katiliymiş

Zonguldak'ta kaybolduktan bir hafta sonra kuyuda cesedi bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan 7 kişinin sorgusu sürerken, baş şüpheli olarak, Hasret'in çocuğuna bakıcılık yaptığı sabıkalı ve cezaevi firarisi 41 yaşındaki Deniz Boyacı aranıyor.

Hasret Akkuzu cinayetinde olağan şüpheli her yerde aranıyor! 5 kişinin katiliymiş

Zonguldak Çaycuma'da yaşayan Hasret Akkuzu, hem açık lisede okuyor hem de bir tekstil atölyesinde çalışıyordu. Bir süredir de iddiaya göre arkadaşlık kurduğu Deniz Boyacı'nın bebeğine bakıcılık yapıyordu.

Hasret Akkuzu cinayetinde olağan şüpheli her yerde aranıyor! 5 kişinin katiliymiş

Hasret'in annesi Armağan ve babası Şenan Akkuzu kızlarını uyarıp, sabıkalı ve açık cezaevinde olan Deniz Boyacı ile iletişimini kesmesini istedi. Hasret, 7 Ekim'de tekstilde çalıştığı işinden ayrıldı. 12 Ekim Pazar akşamı ailesine "İstanbul'a gideceğim, valiz almam gerekiyor" diyerek evden çıktı.

Hasret Akkuzu cinayetinde olağan şüpheli her yerde aranıyor! 5 kişinin katiliymiş

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Akşam 21.30'da ise ailesine 'geliyorum' diyerek mesaj attı. Ancak genç kızdan bir daha haber alınamadı. Aile, kayıp ihbarında bulundu. 19 Ekim'de Hasret'ten acı haberi geldi.

Hasret Akkuzu cinayetinde olağan şüpheli her yerde aranıyor! 5 kişinin katiliymiş

Çaycuma ilçesi Kızılbel köyüne iki kilometre uzaklıktaki, hayvanların düşmemesi için demir kapak ve kilitle kapatılan su kuyusuna gelen köylüler, suyu inekler içmeyince şüphelendi. Suyu tahliye eden köylüler genç kızın cansız bedenini görünce jandarmaya haber verdi.

SON DAKİKA