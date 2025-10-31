Güllü'yü kızı mı öldürdü? Kan donduran ifade ortaya çıktı: Ben yaptım ama pişmanım
Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni iddialar ortaya atıldı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Bircan Dülger, savcılığa verdiği ifadede olayın kaza olmadığını öne sürdü. Dülger, Güllü'nün düşmediğini, itildiğine inandığını belirterek, Tuğyan'ın kendisine olayı itiraf ettiğini iddia etti.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.10.2025 07:18