Güllü’yü kızı mı öldürdü? Kan donduran ifade ortaya çıktı: Ben yaptım ama pişmanım

Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni iddialar ortaya atıldı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Bircan Dülger, savcılığa verdiği ifadede olayın kaza olmadığını öne sürdü. Dülger, Güllü'nün düşmediğini, itildiğine inandığını belirterek, Tuğyan'ın kendisine olayı itiraf ettiğini iddia etti.

31.10.2025 07:18
Ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Güllü adıyla tanınan Gül Tut, 26 Eylül günü Çınarcık'taki apartmanın beşinci katındaki kapalı terastaki pencereden düşerek yaşamını yitirmişti.

Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili, sahneye çıktığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, suç duyurusunda bulunmuş, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia etmişti.

Bu gelişmenin ardından Gülter'in yakın arkadaşı Bircan Dülger de kan donduran açıklamalarda bulundu.

TUĞYAN'LA ANNESİNİN ARASI HEP KÖTÜYDÜ

Sabah'ta yer alan habere göre Dülger, Güllü'yü kızının ittiğini iddia ederek şunları söyledi:

Tuğyan'ı 15 yaşından beri tanıyorum, çok yakın arkadaştık. Tuğyan'la annesinin arası hep çok kötü olmuştur. Hatta seneler öncesinde Tuğyan, Gül ablayı mutfak önlüğüyle bağlamış, beni aradı, "Ben bu kadını öldüreceğim" dedi. İstanbul'dan dayısı gelerek olaya müdahale etti.

