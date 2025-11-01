Viral Galeri Viral Tıkla Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanıyor! O tanık da kızını suçladı: Annemle dost olup onu öldüreceğim

Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanıyor! O tanık da kızını suçladı: Annemle dost olup onu öldüreceğim

Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Bircan Dülger'in ardından bir başka tanık, Çağrı Kutlu da savcılığa ifade verdi. Kutlu da Dülger gibi Güllü'nün kızını suçladı: 'Tuğyan'ın annesini hep öldürme düşüncesi vardı. Bir gün birinden silah istediğini duydum. Annemle dost olup onu öldüreceğim demişti. Olayın kaza olduğuna inanmıyorum.'

Giriş Tarihi: 01.11.2025 07:03
Ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Güllü adıyla tanınan Gül Tut, 26 Eylül günü Çınarcık'taki apartmanın beşinci katındaki kapalı terastaki pencereden düşerek yaşamını yitirmişti.

Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili, sahneye çıktığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, suç duyurusunda bulunmuş, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia etmişti.

KIZININ ARKADAŞINDAN ŞOK İTİRAFLAR!

Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili Bircan Dülger'in, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i suçlayan ifadesinin ardından, başka bir tanık olan Çağrı Kutlu'nun ifadesine de ulaşıldı.

İşte Kutlu'nun anlattıkları:

Tuğyan'ı Bircan vasıtasıyla tanıdım. Bircan evime temizliğe gelirdi, daha sonra aramızda abi kardeş ilişkisi oluştu. Tuğyan'la da yaklaşık 1 yıl önce tanıştım, bana problemlerini anlatırdı, çocuğu olduğunu, çocuğunun babasının uyuşturucu ticaretinden cezaevinde bulunduğunu söylemişti. Bana asla uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi ancak sonrasında kullandığını hem duydum hem de şahit oldum.

"ABİ BEN KATİL OLACAĞIM"
Yaklaşık 7 ay önce sahilde Tuğyan'la otururken Güllü yanımıza geldi. Gül ablayla o şekilde tanıştık, bana çocuklarının kendisini hiç dinlemediğini söyledi. Nisan ayında Tuğyan beni arayıp annesini şikayet etti, "Abi ben katil olacağım, kendisi her b.ku yiyor, hayatıma müdahale ediyor, ben bunu öldüreceğim" dedi. Tuğyan'ın Kervan isminde evli çocuklu bir sevgilisi vardı, Gül abla Kervan'la görüşmesini istemiyordu. Ben telefonda Tuğyan'ı sakinleştirdim. Sonrasında beni Bircan aradı, "Ben Armutlu'dayım Tuğyan'a yetişemem sen sakinleştir" dedi. 6-7 saat sonra Tuğyan yanıma geldi, "Çocuğumu, annemi öldüreceğim, evde 2 milyonluk altın var, onu satsam beni idare etmez" şeklinde söylemlerde bulundu.

