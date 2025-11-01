Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanıyor! O tanık da kızını suçladı: Annemle dost olup onu öldüreceğim
Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Bircan Dülger'in ardından bir başka tanık, Çağrı Kutlu da savcılığa ifade verdi. Kutlu da Dülger gibi Güllü'nün kızını suçladı: 'Tuğyan'ın annesini hep öldürme düşüncesi vardı. Bir gün birinden silah istediğini duydum. Annemle dost olup onu öldüreceğim demişti. Olayın kaza olduğuna inanmıyorum.'
