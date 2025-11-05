Güllü’nün kızı savcılıkta ifade verdi: Kızım eve gelirsen KADES’e basarım
Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter bir kez daha savcıya ifade verdi. Gülter, 'Kavgalıyken annem aradı. Alkollüydü. 'Eve gelme, seni istemiyorum. Gelirsen KADES'e basarım, seni öldürürüm' dedi. Bazen sinirle birbirimize böyle sözler sarf ederdik.' dedi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.11.2025 07:18
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 07:26