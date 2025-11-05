Viral Galeri Viral Tıkla Güllü’nün kızı savcılıkta ifade verdi: Kızım eve gelirsen KADES’e basarım

Yalova'da evinin terasından düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili kızı Tuğyan Ülkem Gülter bir kez daha savcıya ifade verdi. Gülter, 'Kavgalıyken annem aradı. Alkollüydü. 'Eve gelme, seni istemiyorum. Gelirsen KADES'e basarım, seni öldürürüm' dedi. Bazen sinirle birbirimize böyle sözler sarf ederdik.' dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.11.2025 07:18 Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 07:26
Ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Güllü adıyla tanınan Gül Tut, 26 Eylül günü Çınarcık'taki apartmanın beşinci katındaki kapalı terastaki pencereden düşerek yaşamını yitirmişti.

Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili, sahneye çıktığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, suç duyurusunda bulunmuş, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia etmişti.

Sabah'ın haberine göre Sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili Bircan Dülger'in, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'i suçlayan ifadesinin ardından, Gülter bir kez daha savcıya ifade verdi.

Gülter, "Annemle kavga ettiğimiz dönem duygusal bir anımda o mesajları dertleşme maksadıyla atmıştım" dedi.

Gülter ifadesinde "Annem kavgalı olduğumuz bir gün beni aradı. Alkolün etkisiyle 'Eve gelme, seni istemiyorum, gelirsen KADES'e basarım, seni öldürürüm' dedi. Bazen sinirle birbirimize böyle sözler sarf ederdik" ifadelerini kullandı.

