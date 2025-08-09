Viral Galeri Viral Tıkla GSB 4.400 personel alımı başladı! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

GSB 4.400 personel alımı başladı! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

Devlet kadrosunda çalışmak isteyenler için büyük fırsat Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan geldi. GSB, 2025 yılı için 4.400 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Temizlik, güvenlik ve bakım-onarım alanlarında yapılacak alımlar için başvuru tarihleri ve şartlar belli oldu. Peki başvuruda KPSS şartı aranıyor mu? İşte başvuru tarihleri, şartlar ve kadro dağılımı…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.08.2025 10:25 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 10:26
GSB 4.400 personel alımı başladı! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Kadrolar arasında temizlik görevlisi, koruma ve güvenlik görevlisi ile bakım-onarım destek personeli bulunuyor. Peki başvurular ne zaman sona eriyor, şartlar neler? İşte GSB personel alımı başvuru ekranı…

GSB 4.400 personel alımı başladı! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular 9 Ağustos 2025 saat 00.00'dan itibaren başladı. Başvuru alımları 17 Ağustos 2025 saat 23.59'a kadar devam edecek.

GSB 4.400 personel alımı başladı! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

Adaylar başvurularını https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet girişi ile tamamlayabilecek. Başvurular yalnızca online ortamda kabul edilecek, şahsen ya da posta yoluyla başvuru alınmayacak.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

GSB 4.400 personel alımı başladı! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve tabloda belirtilen puan türünde asgari puan almış olmak,

6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1'inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

11) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

12) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

GSB 4.400 personel alımı başladı! Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu nereden yapılır, şartları neler?

KONTENJAN VE KADRO DAĞILIMLARI NASIL OLACAK?

Adayların, 2024 KPSS sınavına girmiş ve ilgili puan türünden asgari puanı almış olması gerekiyor.

  • 2.750 Temizlik Görevlisi - KPSS B Grubu P94 puanı
  • 150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi - KPSS B Grubu P3 puanı
  • 1.000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi - KPSS B Grubu P93 puanı
  • 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) – KPSS P94 puanı
SON DAKİKA