Viral Galeri Viral Tıkla Grup kavgasında polise bıçakla saldırı ve tehdit: "Seni bulurum" | 2'si polis çok sayıda yaralı

Grup kavgasında polise bıçakla saldırı ve tehdit: "Seni bulurum" | 2'si polis çok sayıda yaralı

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavganın adresi Aksaray oldu. 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya döndü ve akşam vakti mahallede panik anlar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Baba ve oğul olaya müdahale eden polis memurlarına tekme, yumruk ve bıçakla saldırdı. Bu sırada babasının yanına koşup gelen şahıs polis memurlarına, "Babama vurursan sana düşmanlık güderim, seni bulurum" diye tehdit etti. Olayda 2'si polis 4 kişi yaralanırken saldırı anı anbean kameraya böyle yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 07.09.2025 18:46 Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 18:47
Grup kavgasında polise bıçakla saldırı! Husumetlileri bırakıp ekipleri yaraladılar: 2’si polis çok sayıda yaralı

Aksaray'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, baba ve oğul olaya müdahale eden polis memurlarına tekme, yumruk ve bıçakla saldırdı.

Grup kavgasında polise bıçakla saldırı! Husumetlileri bırakıp ekipleri yaraladılar: 2’si polis çok sayıda yaralı

SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi 600 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. (23) ve babası Ali A. (46) aynı sokakta oturdukları ve daha önceden husumetli oldukları Tuncer Ç. (48) ile oğlu Mustafa Samet Ç. (22) aralarındaki laf atma meselesi yüzünden tartıştı. Bir süre sonra tartışmanın dozu artarak olay kavgaya dönüşürken, taraflar sokak ortasında birbirine girdi

Grup kavgasında polise bıçakla saldırı! Husumetlileri bırakıp ekipleri yaraladılar: 2’si polis çok sayıda yaralı

Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen bekçi ve polis ekipleri kavgaya müdahale edip ayırmak istedi.

Grup kavgasında polise bıçakla saldırı! Husumetlileri bırakıp ekipleri yaraladılar: 2’si polis çok sayıda yaralı

ÖNCE VATANDAŞLARA SONRA POLİSLERE SALDIRI

Tuncer Ç. ile oğlu Mustafa Samet Ç. polislerin müdahalesiyle durdurulurken, Ali A. ile oğlu Mustafa A. husumetlilerini bırakıp polis memurlarına saldırmaya başladı. Mustafa A. elindeki sandalye ile polis memurunun koluna vurup yaralarken, babası Ali A. ise elindeki bıçakla önce çevredeki vatandaşlara, sonra da polis memuruna saldırdı.

Grup kavgasında polise bıçakla saldırı! Husumetlileri bırakıp ekipleri yaraladılar: 2’si polis çok sayıda yaralı

BIÇAĞI POLİSLERİN ÜZERİNE ATTI

Yüreklerin ağza geldiği o anlar anbean İhlas Haber Ajansı (İHA) kamerasına yansıdı. Polis ve bekçilerin biber gazı ile müdahale ettiği olayda elindeki bıçağı bir türlü bırakmayarak herkese saldıran baba Ali A., İHA muhabirinin üzerine de koşarak bıçakla saldırdı. Gözü dönmüş baba bir ara elindeki bıçağı polislerin üzerine fırlattı.

SON DAKİKA