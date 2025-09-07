Grup kavgasında polise bıçakla saldırı ve tehdit: "Seni bulurum" | 2'si polis çok sayıda yaralı

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavganın adresi Aksaray oldu. 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya döndü ve akşam vakti mahallede panik anlar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Baba ve oğul olaya müdahale eden polis memurlarına tekme, yumruk ve bıçakla saldırdı. Bu sırada babasının yanına koşup gelen şahıs polis memurlarına, "Babama vurursan sana düşmanlık güderim, seni bulurum" diye tehdit etti. Olayda 2'si polis 4 kişi yaralanırken saldırı anı anbean kameraya böyle yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA