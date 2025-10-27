Viral Galeri Viral Tıkla Galatasaray'ın efsanesi geceye damga vurdu! Fatih terim sorusu ekrana kilitledi

ATV ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışma, 27 Ekim 2025 akşamı da bilgi ve heyecanın zirveye çıktığı anlara sahne oldu. Bu bölümde yarışan isimlerden biri olan Ömer Taha Şişmanoğlu, soruları başarılı şekilde yanıtlayarak, 200.000 TL değerindeki soruya kadar ilerlemeyi başardı. Yarışmada sorulan futbol sorusu sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, cevabı da kullanıcılar arasında merak konusu oldu. İşte o çok konuşulan soru ve doğru cevap...

Giriş Tarihi: 27.10.2025 01:56 Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 01:58
ATV ekranlarının yıllardır en sevilen ve eğlendirirken kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", 23 Ekim Perşembe akşamı izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programın bu bölümünde, 19 yaşındaki genç yarışmacı Aslı Ecem Polater yer aldı.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu programın bu bölümünde, 21 yaşındaki genç yarışmacı Ömer Taha Şişmanoğlu yer aldı.

21 yaşındaki yarışmacı, Robert Koleji mezunu olduğunu ve şu anda Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitimine devam ettiğini söyledi. Aynı zamanda özel bir şirkette yapay zeka mühendisi olarak çalışan yarışmacı, Galatasaray taraftarı olduğunu da belirtti.

Yarışmacı Şişmanoğlu, sorulara verdiği doğru cevaplarla 200.000 TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı.

Ömer Taha Şişmanoğlu, Milyoner'de 200 bin lira değerindeki sorusunda oldukça zorlanarak doğru yanıtı bulmak için epey uğraştı.

