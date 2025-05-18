Galatasaray taraftarından Victor Osimhen hazırlığı! Rams Park'ta maskeli balo

Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'a gelerek dünyada büyük yankı uyandıran Victor Osimhen attığı gollerle ligin altını üstüne getirdi. Sarı kırmızılı taraftarlar Nijeryalı santrforun gelecek sezon da takımda kalmasını isterken, bu akşam oynanacak Kayserispor maçında tribünde şov yapacak. Yıldız oyuncuya tezahüratlar ve pankartlarla "Gitme, bizimle kal" mesajı verilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi