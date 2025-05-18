Viral Galeri Viral Tıkla Galatasaray taraftarından Victor Osimhen hazırlığı! Rams Park'ta maskeli balo

Galatasaray taraftarından Victor Osimhen hazırlığı! Rams Park'ta maskeli balo

Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'a gelerek dünyada büyük yankı uyandıran Victor Osimhen attığı gollerle ligin altını üstüne getirdi. Sarı kırmızılı taraftarlar Nijeryalı santrforun gelecek sezon da takımda kalmasını isterken, bu akşam oynanacak Kayserispor maçında tribünde şov yapacak. Yıldız oyuncuya tezahüratlar ve pankartlarla "Gitme, bizimle kal" mesajı verilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.05.2025 09:01 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 09:01
Galatasaray taraftarından Victor Osimhen hazırlığı! Rams Park’ta maskeli balo

Süper Lig'in 36.haftasında bu akşam Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak mücadeleyle 53 bin kapasiteli RAMS Park, tarihi günlerinden birini yaşayacak.

Galatasaray taraftarından Victor Osimhen hazırlığı! Rams Park’ta maskeli balo

Ligde 33 müsabakada 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Galatasaray taraftarından Victor Osimhen hazırlığı! Rams Park’ta maskeli balo

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, bugünkü karşılaşmada yenilmemesi durumunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray taraftarından Victor Osimhen hazırlığı! Rams Park’ta maskeli balo

Sarı-kırmızılı taraftarların bilet bulabilmek için büyük çaba sarf ettiği kritik müsabaka kapalı gişe oynanacak.

Galatasaray taraftarından Victor Osimhen hazırlığı! Rams Park’ta maskeli balo

Diğer yandan Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hazırlanan Aslantepe'de 2 gündür aralıksız çalışmalar devam ediyor.

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