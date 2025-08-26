Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi için tarihi prim! Tek hedef galibiyet

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Avrupa'nın en prestijli turnuvası olarak bilinen Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için yarın (27 Ağustos Çarşamba) Benfica'nın konuğu olacak. Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, tarihi değeri olan karşılaşma için ilk etapta 3 milyon euroluk bir rakam belirledi. Ancak miktar, sponsor katkılarıyla artabilecek. Futbolculara ödenecek para, kulübün kasasından değil, yöneticilerin cebinden çıkacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi