Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi için tarihi prim! Tek hedef galibiyet

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Avrupa'nın en prestijli turnuvası olarak bilinen Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için yarın (27 Ağustos Çarşamba) Benfica'nın konuğu olacak. Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç, tarihi değeri olan karşılaşma için ilk etapta 3 milyon euroluk bir rakam belirledi. Ancak miktar, sponsor katkılarıyla artabilecek. Futbolculara ödenecek para, kulübün kasasından değil, yöneticilerin cebinden çıkacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 09:32
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek.

16 YIL SONRA İLK OLACAK

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 0-0 biten karşılaşmanın rövanşında Benfica'yı Portekiz'de elerse 2008- 2009 sezonundan sonra adını yeniden Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdıracak ve tam 16 yıllık özlem bitecek.

Fenerbahçe yönetiminin, Devler Ligi'ne girişte futbolculara moral vermek için dev bir prim ödemeye hazır olduğu ortaya çıktı.

3 MİLYON EURO BELİRLENDİ

Sabah'ın haberine göre Başkan Ali Koç, yöneticilerin kendi ceplerinden vermesi kaydıyla 3 milyon euroluk bir rakam belirledi.

Ancak sponsorların ve Fenerbahçe'ye gönül veren iş adamlarının da devreye girmesi halinde bu rakamın artma ihtimali de bir hayli yüksek göründüğü kaydedildi.

