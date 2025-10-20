Viral Galeri Viral Tıkla Cebinden piton çıktı! Ekipler şoke oldu

Cebinden piton çıktı! Ekipler şoke oldu

Konya'da emniyet güçlerinin asayiş kontrolünde bir kişinin cebinden çıkan yavru pitona el konuldu ve idari para cezası uygulandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:00
Konya'da polis ekiplerinin denetimleri sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Asayiş kontrolü sırasında bir şahsın cebinde yavru piton yılanı bulundu.

Bunun üzerine ekipler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Olay yerine intikal eden ekipler tarafından piton yılanına el konulurken ilgili şahsa da idari para cezası uygulandı.

Ekipler tarafından teslim alınan yavru piton, sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Karatay Hayvanat Bahçesi veteriner hekimlerine teslim edildi.

