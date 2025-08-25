Türkiye - Bulgaristan maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maç programı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. Turnuvadaki ilk sınavında İspanya'yı 3-0 gibi net bir skorla geçen Filenin Sultanları, E Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Voleybol severler ise Türkiye – Bulgaristan mücadelesinin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.
