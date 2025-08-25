Viral Galeri Viral Tıkla Türkiye - Bulgaristan maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maç programı

Türkiye - Bulgaristan maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maç programı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda yoluna doludizgin devam ediyor. Turnuvadaki ilk sınavında İspanya'yı 3-0 gibi net bir skorla geçen Filenin Sultanları, E Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Voleybol severler ise Türkiye – Bulgaristan mücadelesinin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.08.2025 06:39 Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 06:40
2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda heyecan hız kesmeden sürüyor. Turnuvaya fırtına gibi başlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, İspanya karşısında aldığı 3-0'lık net galibiyetin ardından gözünü ikinci maça çevirdi. Filenin Sultanları, E Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında Bulgaristan'la kozlarını paylaşacak.

TÜRKİYE – BULGARİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Ay-yıldızlılar, grup aşamasındaki ikinci maçına 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü çıkacak.

Nakhon Ratchasima'daki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 15.30'da başlayacak.

CANLI VOLEYBOL MAÇI İZLE

Maç başladığında canlı izle ekranı haberimize eklenecektir.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Voleybolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda TRT'nin dijital platformları üzerinden de canlı izlenebilecek.

MAÇ TAKVİMİ

Türkiye'nin E Grubu'ndaki programı ise şöyle:

25 Ağustos Pazartesi – 15.30: Türkiye – Bulgaristan

