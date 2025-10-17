Viral Galeri Viral Tıkla “Bölgede ilk kadın muhtarım” dedi! Çıkan ilkler sorusu karşısında verdiği cevabıyla izleyenleri hayrete düşürdü

“Bölgede ilk kadın muhtarım” dedi! Çıkan ilkler sorusu karşısında verdiği cevabıyla izleyenleri hayrete düşürdü

ATV ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışma, 16 Ekim 2025 akşamı da bilgi ve heyecanın zirveye çıktığı anlara sahne oldu. Bu bölümde yarışan isimlerden biri olan Hülya Bulun, soruları başarılı şekilde yanıtlayarak 200.000 TL değerindeki soruya kadar ilerlemeyi başardı. Açılan bu soru, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, cevabı da kullanıcılar arasında merak konusu oldu. İşte o çok konuşulan soru ve doğru cevap...

Giriş Tarihi: 17.10.2025 01:00 Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 01:23
ATV ekranlarının yıllardır en çok sevilen, eğlendirirken kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", 16 Ekim perşembe akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmanın bu bölümünde, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan seçilen ilk kadın muhtar olan Hülya Bulun yarışmacı olarak yer aldı.

Bursa'dan yarışmaya katılan Hülya Bulun, İnegöl merkezde seçilen ilk kadın muhtar olma unvanını taşıdığını söyledi. Atatürk Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü mezunu olan yarışmacı, programa kardeşi ile birlikte katıldığını söyledi.

Muhtar seçildikten sonra hayatında pek çok şeyin değiştiğini anlatan yarışmacı, "Hiç olmadığım kadar tanınır oldum. İnsanların sorunlarına eğilip onlara yardımcı oldukça kendimi daha mutlu hissediyorum," dedi.

Yarışmaya "Sonunu düşünen kahraman olamaz" parolasıyla katıldığını belirten Muhtar Bulun, bu sözün kendisi için bir yaşam mottosu haline geldiğini ifade etti.

"Milyoner"e kardeşiyle birlikte katılan Bulun, sorulara verdiği doğru cevaplarla 200.000 TL değerindeki soruya ulaşmayı başardı.

