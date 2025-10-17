“Bölgede ilk kadın muhtarım” dedi! Çıkan ilkler sorusu karşısında verdiği cevabıyla izleyenleri hayrete düşürdü
ATV ekranlarının vazgeçilmez bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster', Oktay Kaynarca'nın sunumuyla her Perşembe ve Pazar akşamı izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yıllardır ilgiyle takip edilen yarışma, 16 Ekim 2025 akşamı da bilgi ve heyecanın zirveye çıktığı anlara sahne oldu. Bu bölümde yarışan isimlerden biri olan Hülya Bulun, soruları başarılı şekilde yanıtlayarak 200.000 TL değerindeki soruya kadar ilerlemeyi başardı. Açılan bu soru, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, cevabı da kullanıcılar arasında merak konusu oldu. İşte o çok konuşulan soru ve doğru cevap...
Giriş Tarihi: 17.10.2025 01:00
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 01:23