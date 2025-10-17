“Bölgede ilk kadın muhtarım” dedi! Çıkan ilkler sorusu karşısında verdiği cevabıyla izleyenleri hayrete düşürdü

ATV ekranlarının yıllardır en çok sevilen, eğlendirirken kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", 16 Ekim perşembe akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen anlara sahne oldu. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmanın bu bölümünde, Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan seçilen ilk kadın muhtar olan Hülya Bulun yarışmacı olarak yer aldı.