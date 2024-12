Ay Takvimi ve Dolunay Döngüsü

Ay takvimi, Kameri ay olarak bilinen sistemle işler ve her ay 29 veya 30 gün sürer. Bu döngüde, Dolunay'ın zamanı her ay farklılık gösterir. Güneş takvimi ile Ay'ın döngüsü arasındaki farklar nedeniyle Dolunay tarihleri de her ay değişir. 2024 Aralık Dolunayı, bu yılın son önemli astrolokjik olayı olarak dikkat çekiyor.