Adana'da yasak aşk dehşeti! Otomobilde ölü bulunmuştu | Detaylar kan dondurdu

Adana'da sokak ortasında otomobilinde ölü bulunan oto galerici İlyas Ünalan (54) ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Ünalan'ın, ilişki yaşadığı N.C.'nin (45) evinde karşılaştığı oğlu Onur C. (27) tarafından darbedildiği ve yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra fenalaştığı belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan Onur C. ile kendisine yardım ettiği iddia edilen dayısı G.C. (47) tutuklanırken, annesi N.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ahaber.com.tr
DHA
Giriş Tarihi: 23.10.2025 11:11
Olay, 21 Ekim'de saat 17.30 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle sokakta seyir halindeki oto galerici İlyas Ünalan, bir anda fenalaşarak yol ortasında durdu.

Aracı kontrol eden çevredekiler, direksiyondaki Ünalan'ın vücudundaki kan izlerini fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ünalan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp izlerine rastlanan Ünalan'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

200 METRE UZAKLAŞABİLMİŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ünalan'ın yaklaşık 200 metre uzaklıktaki bir apartmandan ayrıldığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ünalan'ın, ilişki yaşadığı N.C. adlı kadının evinde, işten gelen oğlu Onur C. ile karşılaşıp, kavga ettiklerini belirledi. Bu tespitler üzerine adrese baskın yapan polis, Onur C. ile annesi N.C. ve dayısı G.C.'yi gözaltına aldı.

"GİTMEK İSTEMEYİP, BANA SALDIRDI"

Emniyete götürülen şüphelilerden Onur C. sorgusunda, "İşten döndüğümde İlyas'ı görünce 'Ne işin var evimizde? Çık buradan' dedim. Gitmek istemeyip, bana saldırdı. Kavga ettik. Sonrasında dayımla birlikte zorla evden çıkardık. Öldüğünü sonradan öğrendim, böyle bir kastım yoktu" dedi.

İşlemlerinin ardından 'Kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen Onur C. ile dayısı G.C. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, annesi N.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

