Adana’da yasak aşk dehşeti! Otomobilde ölü bulunmuştu | Detaylar kan dondurdu

200 METRE UZAKLAŞABİLMİŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ünalan'ın yaklaşık 200 metre uzaklıktaki bir apartmandan ayrıldığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ünalan'ın, ilişki yaşadığı N.C. adlı kadının evinde, işten gelen oğlu Onur C. ile karşılaşıp, kavga ettiklerini belirledi. Bu tespitler üzerine adrese baskın yapan polis, Onur C. ile annesi N.C. ve dayısı G.C.'yi gözaltına aldı.