Adana'da yasak aşk dehşeti! Otomobilde ölü bulunmuştu | Detaylar kan dondurdu
Adana'da sokak ortasında otomobilinde ölü bulunan oto galerici İlyas Ünalan (54) ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Ünalan'ın, ilişki yaşadığı N.C.'nin (45) evinde karşılaştığı oğlu Onur C. (27) tarafından darbedildiği ve yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra fenalaştığı belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınan Onur C. ile kendisine yardım ettiği iddia edilen dayısı G.C. (47) tutuklanırken, annesi N.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 23.10.2025 11:11