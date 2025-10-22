ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı FED faiz kararında beklenti ne yönde?

Eylül Kararı: İlk İndirim Geldi

Fed, Eylül ayı toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan indirerek %4–4,25 aralığına çekmişti. Böylece, yılın ilk faiz indirimi gerçekleşmiş oldu. Bu adım, uzun süredir sıkı para politikası izleyen Fed'in yön değişikliğine gidebileceği sinyali olarak yorumlandı.