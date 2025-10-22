Viral Galeri Viral Tıkla ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı FED faiz kararında beklenti ne yönde?

Küresel piyasaların gözü bir kez daha ABD Merkez Bankası'na çevrildi. Fed'in para politikası adımları, yatırımcıların yönünü belirleyen en kritik başlık olmaya devam ediyor. Piyasalarda, Ekim ve Aralık aylarında 25'er baz puanlık iki faiz indiriminin neredeyse kesinleştiği beklentisi güçlenirken, 2026 yılı boyunca üç kez daha faiz indirimi yapılacağı öngörüleri de ivme kazanıyor. Peki Fed'in yeni faiz kararı hangi gün ve saat açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.10.2025 12:25
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı yaklaşırken, küresel finans piyasalarında heyecan dorukta. Ekonomik göstergeler, enflasyonun kalıcılığına ve istihdam piyasasındaki yavaşlamaya işaret ederken, yatırımcılar gözlerini Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevirdi.

Fed Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (Fed), bir sonraki faiz kararını 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştireceği toplantının ardından kamuoyuyla paylaşacak. Kararın resmi açıklaması 29 Ekim saat 21.00'de yapılacak.

Eylül Kararı: İlk İndirim Geldi

Fed, Eylül ayı toplantısında beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan indirerek %4–4,25 aralığına çekmişti. Böylece, yılın ilk faiz indirimi gerçekleşmiş oldu. Bu adım, uzun süredir sıkı para politikası izleyen Fed'in yön değişikliğine gidebileceği sinyali olarak yorumlandı.

Powell'dan Dikkat Çeken Mesajlar

Geçtiğimiz hafta Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği (NABE) toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın bilanço küçültme sürecinin önümüzdeki aylarda tamamlanabileceğini belirtti. Powell, "Enflasyon hala yüksek seyrediyor ve bu durumun uzun sürme riski var. Ancak iş gücü piyasasında aşağı yönlü riskler güçleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

Bu açıklamalar, piyasalarda risk iştahını artırırken, faiz indirimlerinin devam edebileceği beklentilerini de güçlendirdi.

Beklentiler: Ekim ve Aralık'ta Yeni İndirimler Masada

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in Ekim ve Aralık toplantılarında 25'er baz puanlık iki ek faiz indirimi yapmasını neredeyse kesin görüyor. Analistler, 2026 yılı boyunca toplam üç faiz indiriminin daha gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

Bu senaryo, dolar endeksi üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken, riskli varlıklarda kısa vadeli toparlanma beklentilerini artırıyor.

