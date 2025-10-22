ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı FED faiz kararında beklenti ne yönde?
Küresel piyasaların gözü bir kez daha ABD Merkez Bankası'na çevrildi. Fed'in para politikası adımları, yatırımcıların yönünü belirleyen en kritik başlık olmaya devam ediyor. Piyasalarda, Ekim ve Aralık aylarında 25'er baz puanlık iki faiz indiriminin neredeyse kesinleştiği beklentisi güçlenirken, 2026 yılı boyunca üç kez daha faiz indirimi yapılacağı öngörüleri de ivme kazanıyor. Peki Fed'in yeni faiz kararı hangi gün ve saat açıklanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.10.2025 12:25