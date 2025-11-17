Viral Galeri Viral Tıkla 3 ilde gıda zehirlenmesi! 100'den fazla vatandaş hastanelik oldu

Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesinin mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin ardından şüpheli ölümleri ülkeyi ayağa kaldırırken son günlerde artan gıda zehirlenmeleri vakalarının son adresi Kastamonu, Zonguldak ve Trabzon oldu. 3 farklı ilde çeşitli sebeplerden düzenlenen etkinliklerde misafirlere ikram edilen yemekler vatandaşlarda gıda zehirlenmesine neden olurken, 100'den fazla kişi hastanelik oldu. Meydana gelen olaylarda vatandaşların tavuklu pilav ya da tavuk döner yedikleri tespit edildi.

Giriş Tarihi: 17.11.2025 01:12 Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 02:07
İstanbul'un Fatih ilçesinde 9 Kasım günü Almanya'dan Türkiye'ye gelen Böcek ailesinin yedikleri yiyeceklerin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından aileden anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti. Baba hastanede yaşam mücadelesi verirken öte yandan yurt genelinden gelen gıda zehirlenme vakalarıyla gözler bir kez daha asıl sebebin neden kaynaklandığı sorusuna çevrildi.

3 İLDE ZEHİRLENME VAKALARI


Fatih'te hayatını kaybeden Böcek ailesine yönelik incelemeler ve soruşturma sürerken Kastamonu, Zonguldak ve Trabzon'da çeşitli etkinliklerde gerçekleşen organizasyonlarda çok sayıda kişi bulantı ve kusma şikayetleri gibi sebeplerden hastaneye başvurdu.

(Foto: İHA)

KASTAMONU'DA 30 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU


Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde mevlit yemeğinde dağıtılan tavuklu pilavdan yedikten sonra hastanelere başvuranların sayısı 30'a yükseldi.

(Foto: AA)

TAVUKLU PİLAV 15 KİŞİYİ HASTANELİK ETTİ

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi Haskavak köyü Dere Mahallesi'nde mevlit düzenlendi. Mevlitte yaklaşık 50 kişiye tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yemekten yiyen vatandaşların çoğu zehirlenme belirtileri göstermeye başladı. Zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran vatandaşların sayısı 30'a yükseldi.

(Foto: AA)

ZONGULDAK'TA DÜĞÜNDE 8 KİŞİ RAHATSIZLANDI


Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir düğünde ikram edilen yemekten yedikten sonra rahatsızlanan 8 kişi, hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, öğlen düzenlenen bir düğünde dağıtılan tavuk döner yiyen davetliler, bir süre sonra rahatsızlandı.

Baş dönmesi, kusma şikayetiyle 8 kişi, Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. 8 kişinin yapılan muayenesinde yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlendi. Zehirlenen vatandaşlardan bir kısmı yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

(Foto: İHA)

