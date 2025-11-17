3 ilde gıda zehirlenmesi! 100'den fazla vatandaş hastanelik oldu
Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesinin mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin ardından şüpheli ölümleri ülkeyi ayağa kaldırırken son günlerde artan gıda zehirlenmeleri vakalarının son adresi Kastamonu, Zonguldak ve Trabzon oldu. 3 farklı ilde çeşitli sebeplerden düzenlenen etkinliklerde misafirlere ikram edilen yemekler vatandaşlarda gıda zehirlenmesine neden olurken, 100'den fazla kişi hastanelik oldu. Meydana gelen olaylarda vatandaşların tavuklu pilav ya da tavuk döner yedikleri tespit edildi.
Giriş Tarihi: 17.11.2025 01:12
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 02:07