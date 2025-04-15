15 - 30 Nisan kamu ilanları: KPSS’li ve KPSS’siz binlerce personel alınacak!

İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlara göre, 2025 yılı Nisan ayı içerisinde binlerce kişilik kadro için memur ve işçi alımları yapılacak. Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve çeşitli kamu kurumları tarafından duyurulan bu ilanlarda, KPSS'li ve KPSS'siz başvuru yapılabilecek pozisyonlar yer alıyor. Peki hangi kurumlar alım yapıyor, başvuru şartları neler? İşte güncel kamu ilanları ile ilgili detaylar…