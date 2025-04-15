15 - 30 Nisan kamu ilanları: KPSS’li ve KPSS’siz binlerce personel alınacak!

Hangi Kurumlar Alım Yapıyor?
15 - 30 Nisan alım yapan kurumlar ve son başvuru tarihleri şu şekilde:
İstanbul Sades Sağlık ve Sağlık Turizmi Destek Hizmetleri A.Ş. 30.04.2025
İstanbul Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş. 17.04.2025
Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 15.04.2025
Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri 19.04.2025
Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Tem.Hiz. San. Tic. A.Ş. 15.04.2025
İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 26.04.2025
Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. 27.04.2025
İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) 25.04.2025
ALTUNHİSAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 21.04.2025
Karabük Yenice Ihlamur Teras Turizm San.ve Tic.LTD.ŞTİ. 16.04.2025
Konya Selçuklu Kent Hizmetleri AŞ. 16.04.2025
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 30.04.2025
Karabük Yenice Ihlamur Teras Turizm San. ve Tic. LTD. ŞTİ 16.04.2025
Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri San. ve Tic. A. Ş. 15.04.2025
Denizli 80.Yıl Öğretmenevi İkt.İşl. ve ASOMüdürlüğü 15.04.2025.
Kocaeli İzmit Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü İktisadi İşletmesi 15.04.2025
Afyonkarahisar Beltaş Pet Ve Pet Ürün Gıda Hay. Et ve Et Ür. Sos. Hiz. Taah. San. Tic. LTD ŞTİ 15.04.2025
Artvin Ardanuç Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıf Başkanlığı 16.04.2025
Artvin Ardanuç Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıf Başkanlığı 16.04.2025 (1)
Ardahan Gölebel İnşaat Temz.Mad. Gıd. Nak. Öz.Güv. İth. Ve İhct. San. Ve Tic. Limtd.Şirkt 15.04.2025
Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm Anonim Şirketi 18.04.2025
Balıkesir Susurluk Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 16.04.2025
İstanbul Tuz-Yap İnşaat Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 30.04.2025
Aksaray İl Özel idaresi 15.04.2025
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesi 28.04.2025
Yalova Koru Belediyesi Personel Limited Şirketi 17.04.2025
Erzurum Şenkayam Tarım Turizm İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 16.04.2025
Burdur Dirmilcik İnş. Top. Ürün. Mak. Teç. Gıda Tem. Hiz. Taş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 16.04.2025.pdf
Ankara Akyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 16.04.2025
İzmir Torbalı Metropolis Kazı Başkanlığı 21.04.2025
Konya Hütaş Gıda Turizm Organizasyon Sny. ve Tic. AŞ. 15.04.2024
İzmir Beydağ Belediyesi Personel Limited Şirketi 15.04.2025
İstanbul Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. (ÜSPER) 18.04.2025
Çanakkale Hizmet Grupları İnş. San. ve Tic. A.Ş. 16.04.2025
Muğla Datça Belediyesi Personel Ltd. Şti. 15.04.2025
Sivas Gölova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 17.04.2025
Afyonkarahisar Öz Nuribey Petrol ve Petrol Ürünleri Taşımacılık Temizlik İnş. Gıda Taah. San ve Tic. Ltd. Şti 15.04.2025
Diyarbakır Lice Bld. Personel Ltd.Şti. 11.04.2025
Diyarbakır Büyükşehir Bld. Personel A.Ş. - 11.04.2025
Artvin Şavşat Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıf Başkanlığı 17.04.2025
Diyarbakır Büyükşehir Bld. Personel A.Ş. - 11.04.2025
Artvin Şavşat Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıf Başkanlığı 17.04.2025
Muğla MKS Turizm İnş. Taş. San. ve Tic. A.Ş. 15.04.2025
Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 18.04.2025
Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm Anonim Şirketi 18.04.2025 (1)
Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. 15.04.2025
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 15.04.2025
Tokat Pazar Belediyesi Personel Ltd. Şti. 15.04.2025
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm İnş. San. Tic. A.Ş. 16.04.2025
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş (İSTAÇ A.Ş.) 17.04.2025
İstanbulKentyol Kent Hizmetleri A.Ş. 15.04.2025