15 - 30 Nisan kamu ilanları: KPSS’li ve KPSS’siz binlerce personel alınacak!

Hangi Kurumlar Alım Yapıyor?



15 - 30 Nisan alım yapan kurumlar ve son başvuru tarihleri şu şekilde:

İstanbul Sades Sağlık ve Sağlık Turizmi Destek Hizmetleri A.Ş. 30.04.2025

İstanbul Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş. 17.04.2025

Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 15.04.2025

Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri 19.04.2025

Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Tem.Hiz. San. Tic. A.Ş. 15.04.2025

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 26.04.2025

Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. 27.04.2025

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) 25.04.2025

ALTUNHİSAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 21.04.2025

Karabük Yenice Ihlamur Teras Turizm San.ve Tic.LTD.ŞTİ. 16.04.2025

Konya Selçuklu Kent Hizmetleri AŞ. 16.04.2025

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 30.04.2025

Karabük Yenice Ihlamur Teras Turizm San. ve Tic. LTD. ŞTİ 16.04.2025

Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri San. ve Tic. A. Ş. 15.04.2025

Denizli 80.Yıl Öğretmenevi İkt.İşl. ve ASOMüdürlüğü 15.04.2025.

Kocaeli İzmit Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü İktisadi İşletmesi 15.04.2025

Afyonkarahisar Beltaş Pet Ve Pet Ürün Gıda Hay. Et ve Et Ür. Sos. Hiz. Taah. San. Tic. LTD ŞTİ 15.04.2025

Artvin Ardanuç Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıf Başkanlığı 16.04.2025

Ardahan Gölebel İnşaat Temz.Mad. Gıd. Nak. Öz.Güv. İth. Ve İhct. San. Ve Tic. Limtd.Şirkt 15.04.2025

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm Anonim Şirketi 18.04.2025

Balıkesir Susurluk Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 16.04.2025

İstanbul Tuz-Yap İnşaat Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 30.04.2025

Aksaray İl Özel idaresi 15.04.2025

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesi 28.04.2025

Yalova Koru Belediyesi Personel Limited Şirketi 17.04.2025

Erzurum Şenkayam Tarım Turizm İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 16.04.2025

Burdur Dirmilcik İnş. Top. Ürün. Mak. Teç. Gıda Tem. Hiz. Taş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 16.04.2025.pdf

Ankara Akyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 16.04.2025

İzmir Torbalı Metropolis Kazı Başkanlığı 21.04.2025

Konya Hütaş Gıda Turizm Organizasyon Sny. ve Tic. AŞ. 15.04.2024

İzmir Beydağ Belediyesi Personel Limited Şirketi 15.04.2025

İstanbul Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. (ÜSPER) 18.04.2025

Çanakkale Hizmet Grupları İnş. San. ve Tic. A.Ş. 16.04.2025

Muğla Datça Belediyesi Personel Ltd. Şti. 15.04.2025

Sivas Gölova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 17.04.2025

Afyonkarahisar Öz Nuribey Petrol ve Petrol Ürünleri Taşımacılık Temizlik İnş. Gıda Taah. San ve Tic. Ltd. Şti 15.04.2025

Diyarbakır Lice Bld. Personel Ltd.Şti. 11.04.2025

Diyarbakır Büyükşehir Bld. Personel A.Ş. - 11.04.2025

Artvin Şavşat Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıf Başkanlığı 17.04.2025

Muğla MKS Turizm İnş. Taş. San. ve Tic. A.Ş. 15.04.2025

Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 18.04.2025

Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. 15.04.2025

Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 15.04.2025

Tokat Pazar Belediyesi Personel Ltd. Şti. 15.04.2025

Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm İnş. San. Tic. A.Ş. 16.04.2025

İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş (İSTAÇ A.Ş.) 17.04.2025

İstanbulKentyol Kent Hizmetleri A.Ş. 15.04.2025