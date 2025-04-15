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15 - 30 Nisan kamu ilanları: KPSS'li ve KPSS'siz binlerce personel alınacak!

2025 Nisan ayı kamu ilanları güncellendi. KPSS'li ve KPSS'siz binlerce personel alımı yapılacak. 15-30 Nisan 2025 tarihleri arasında devlet kurumları, belediyeler ve çeşitli kamu kuruluşları bünyesinde yeni personel ve memur alımı yapılacağı duyuruldu. Peki son başvuru tarihi ne zaman, hangi kadrolarda ilan açıldı? İşte başvuru şartları ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.04.2025 11:26
15 - 30 Nisan kamu ilanları: KPSS’li ve KPSS’siz binlerce personel alınacak!

İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlara göre, 2025 yılı Nisan ayı içerisinde binlerce kişilik kadro için memur ve işçi alımları yapılacak. Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve çeşitli kamu kurumları tarafından duyurulan bu ilanlarda, KPSS'li ve KPSS'siz başvuru yapılabilecek pozisyonlar yer alıyor. Peki hangi kurumlar alım yapıyor, başvuru şartları neler? İşte güncel kamu ilanları ile ilgili detaylar…

15 - 30 Nisan kamu ilanları: KPSS’li ve KPSS’siz binlerce personel alınacak!

Hangi Kurumlar Alım Yapıyor?


15 - 30 Nisan alım yapan kurumlar ve son başvuru tarihleri şu şekilde:

İstanbul Sades Sağlık ve Sağlık Turizmi Destek Hizmetleri A.Ş. 30.04.2025

İstanbul Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş. 17.04.2025

Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 15.04.2025

Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri 19.04.2025

Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Tem.Hiz. San. Tic. A.Ş. 15.04.2025

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İSBAK) 26.04.2025

Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. 27.04.2025

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) 25.04.2025

ALTUNHİSAR SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 21.04.2025

Karabük Yenice Ihlamur Teras Turizm San.ve Tic.LTD.ŞTİ. 16.04.2025

Konya Selçuklu Kent Hizmetleri AŞ. 16.04.2025

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 30.04.2025

Karabük Yenice Ihlamur Teras Turizm San. ve Tic. LTD. ŞTİ 16.04.2025

Çanakkale Bozcaada Kent Hizmetleri San. ve Tic. A. Ş. 15.04.2025

Denizli 80.Yıl Öğretmenevi İkt.İşl. ve ASOMüdürlüğü 15.04.2025.

Kocaeli İzmit Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü İktisadi İşletmesi 15.04.2025

Afyonkarahisar Beltaş Pet Ve Pet Ürün Gıda Hay. Et ve Et Ür. Sos. Hiz. Taah. San. Tic. LTD ŞTİ 15.04.2025

Artvin Ardanuç Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıf Başkanlığı 16.04.2025

Artvin Ardanuç Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıf Başkanlığı 16.04.2025 (1)

Ardahan Gölebel İnşaat Temz.Mad. Gıd. Nak. Öz.Güv. İth. Ve İhct. San. Ve Tic. Limtd.Şirkt 15.04.2025

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm Anonim Şirketi 18.04.2025

Balıkesir Susurluk Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 16.04.2025

İstanbul Tuz-Yap İnşaat Yatırım ve Pazarlama A.Ş. 30.04.2025

Aksaray İl Özel idaresi 15.04.2025

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi İktisadi İşletmesi 28.04.2025

Yalova Koru Belediyesi Personel Limited Şirketi 17.04.2025

Erzurum Şenkayam Tarım Turizm İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 16.04.2025

Burdur Dirmilcik İnş. Top. Ürün. Mak. Teç. Gıda Tem. Hiz. Taş. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. 16.04.2025.pdf

Ankara Akyurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 16.04.2025

İzmir Torbalı Metropolis Kazı Başkanlığı 21.04.2025

Konya Hütaş Gıda Turizm Organizasyon Sny. ve Tic. AŞ. 15.04.2024

İzmir Beydağ Belediyesi Personel Limited Şirketi 15.04.2025

İstanbul Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. (ÜSPER) 18.04.2025

Çanakkale Hizmet Grupları İnş. San. ve Tic. A.Ş. 16.04.2025

Muğla Datça Belediyesi Personel Ltd. Şti. 15.04.2025

Sivas Gölova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 17.04.2025

Afyonkarahisar Öz Nuribey Petrol ve Petrol Ürünleri Taşımacılık Temizlik İnş. Gıda Taah. San ve Tic. Ltd. Şti 15.04.2025

Diyarbakır Lice Bld. Personel Ltd.Şti. 11.04.2025

Diyarbakır Büyükşehir Bld. Personel A.Ş. - 11.04.2025

Artvin Şavşat Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıf Başkanlığı 17.04.2025

Diyarbakır Büyükşehir Bld. Personel A.Ş. - 11.04.2025

Artvin Şavşat Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıf Başkanlığı 17.04.2025

Muğla MKS Turizm İnş. Taş. San. ve Tic. A.Ş. 15.04.2025

Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 18.04.2025

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm Anonim Şirketi 18.04.2025 (1)

Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. 15.04.2025

Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 15.04.2025

Tokat Pazar Belediyesi Personel Ltd. Şti. 15.04.2025

Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm İnş. San. Tic. A.Ş. 16.04.2025

İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş (İSTAÇ A.Ş.) 17.04.2025

İstanbulKentyol Kent Hizmetleri A.Ş. 15.04.2025

15 - 30 Nisan kamu ilanları: KPSS’li ve KPSS’siz binlerce personel alınacak!

Ordu Albel İnş. Hafriyat Taahhüt Nak. Turizm Mobil ve Tic. AŞ. 16.04.2025

Muğla Marmaris Belediyesi Personel AŞ. 18.04.2025

Elazığ Karakoçan Sarıcan Belediyesi Personel Limited Şirketi 15.04.2025

Balıkesir Dursunbey Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 18.04.2025

Karabük Belediyesi Hizmet Anonim Şirketi 15.04.2025

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 18.04.2025

İstanbul Personel Yönetim A.Ş. (İSPER A.Ş.) 17.04.2025

Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth. Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes. İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic. A. Ş. 15.04.2025

Yalova Yabeltaş Yalova İnş. Otomotiv Ulaşım Çevre Reklam Turizm Kültür Sanat Tarım ve Hayvancılık Taah. San. Tic. A.Ş. 16.04.2025

Hatay Yayladağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 15.04.2025

Osmaniye Yarbaşı Belediyesi Personel Ltd. Şti 15.04.2025

Afyonkarahisar Sinanpaşa Jeotermal Madencilik Güvenlik Tarım Hayv.Oto.Nak.İth.İhr.Pet.Tem.İnş.Turizm Gıda San ve Tic. Ltd. Şti. 18.04.2025

Konya Selçuklu Kent Hizmetleri AŞ. 16.04.2025 (1)

Kastamonu Tosbel Hizmet Taah. ve Per. Ltd. Şti.-1 16.04.2025

Kastamonu Tosbel Hizmet Taah. ve Per. Ltd. Şti.-2 16.04.2025

Çanakkale Terzialan Belediyesi Personel Ltd. Şti. 15.04.2025

Osmaniye Kadirli Belediyesi Kadbel Hizmet İmar İnş. A.Ş. 16.04.2025

Düzce Yığılca Belediye Personel Ltd. Şirketi 16.04.2025

Sakarya Arbel İnşaat Peyzaj Hizmet Alım Geri Dönüşüm A.Ş. 16.04.2025

Dulkadiroğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (15.04.2025)

Manisa Yunusemre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 16.04.2025

Bolu Göynük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 16.04.2025

Antalya Selinus İnşaat, İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 16.04.2025

Kütahya Gediz Yenikent Belediyesi Personel Limited Şirketi 16.04.2025

Bursa GEMTAŞ Gemlik İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. 17.04.2025

Artvin Yusufeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 17.04.2024

Sakarya Pamukova Belediyesi Personel Ltd. Şti. 16.04.2025

Bursa Kültür ve Sanat Ürünleri Tur. Tic. A.Ş. 15.04.2025

Düzce Kaynaşlı Belediyesi Personel Ltd. Şti.-16.04.2025

Düzce Kaynaşlı Belediyesi Personel Ltd. Şti.-16.04.2025 (1)

Düzce Kaynaşlı Belediyesi Personel Ltd. Şti.-16.04.2025 (2)

Çanakkale Ayvacık Belediyesi Personel Ltd. Şti. 16.04.2025

Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth. Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes. İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic. A. Ş. 16.04.2025

Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth .Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes .İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic .A.Ş. 16.04.2025

Kocaeli Gebze Kaymakamlığı SYDV 17.04.2025

İstanbul Sarbel Organizasyon Tem. Spor Hizm. İnş. Gıda San. ve Tic. A.Ş. 15.04.2025

Sağlık Belediyesi Personel Limited Şirketi 16.04.2025

15 - 30 Nisan kamu ilanları: KPSS’li ve KPSS’siz binlerce personel alınacak!

Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. 15.04.2025

Mersin Mutlu Mezitli Tarım Turizm Gıda organ San. ve Tic. Ltd. Şti. 17.04.2025

Ardahan Gölebel İnş. Temz. Mad. Gıd. Nak. Öz. Güv. İth. ve İhct. San. ve Tic. Limtd. Şirkt. 18.04.2024

İstanbul Sades Sağlık ve Sağlık Turizmi Destek Hizmetleri A.Ş. 16.04.2025

Denizli Pamukkale Personel A.Ş. 16.04.2025

Nevşehir Ürgüp Köylere Hizmet Götürme ve Turizm Birliği Başkanlığı 16.04.2025

Giresun Çambel İnşaat Taahhüt Tur. ve Personel Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 15.04.2025

Aydın Didim Didper Per. Hiz.Turz.İnş.Tem.Gıda.San.ve Tic.A.Ş 21.04.2025

ERZURUM ŞENKAYAM TARIM TURİZM İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 21.04.2025

Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 17.04.2025

İzmir Bayındır BYNDR Tur. Enerji Org. İns. Kaynk. Eğitim Gıda Tar. Temizlik Güv. Taş. İnş. Sanayii ve Tic. A.Ş 16.04.2025

Isparta Yalvaç Belediyesi Personel Hiz.Ltd.Şti 15.04.2025

İstanbul YEDİTEPE YAPI DANIŞMANLIK İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. 15.04.2025

Çorum Oğuzlar Belediye Başkanlığı Personel Ltd. Şti. 15.04.2025

Malatya Darende Belediyesi Derende Gıda İnş. Ltd. Şti. 18.04.2025

Manisa Salihli Belediyesi Personel A.Ş. 15.04.2025

Sinop Durağan Belediyesi Personel Ltd. Şti. 17.04.2025

Manisa Besot Manisa Beld. Müş. Müth. Hiz. Ulaş. Top. Taş. Sos. Tes. İşl. Turizm ve Enerji San. ve Tic. A. Ş. 17.04.2025

Nevşehir Avanos İlçesi Köylere Birlik Götürme Birliği Başkanı 15.04.2025

Şırnak Cizre Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş. 18.04.2025

Muğla Datça Belediyesi Personel Ltd. Şti. 24.04.2025

Manisa Manulaş Manisa Ulaşım Hiz. Mak. San. A.Ş. 16.04.2025

Manisa Gölmar Mad. İnş. İmal. San. ve Tic. Ltd. Şti. 18.04.2025

Afyonkarahisar Düzağaç Taşımacılık Petrol Ve Petrol ürünleri Tem. İnş. Gıda Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. 18.04.2025

Konya Abı Germ Turizm İnş. Taş. Teks. Tarım Hay. Gıda Unlu Mam. San. ve Tic. Ltd. Şti. 15.04.2025

Konya Çeltik Belediyesi Personel Ltd. Şti. 16.04.2025

Tekirdağ Kapaklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 24.04.2025

Kayseri KAYMEK A.Ş. 16.04.2025

Niğde Çamardı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı 15.04.2025

Eskişehir Çifteler Belediyesi Personel Limited Şirketi 17.04.2025

Niğde Bor Belediyesi Personel Ltd. Şti. 15.04.2025

Ürgüp Köylere Hizmet Götürme ve Turizm Birliği Başkanlığı 16/04/2025

Aydın Didim Didper Per. Hiz.Turz.İnş.Tem.Gıda.San.ve Tic.A.Ş 21.04.2025 (1)

Bolu Göynük Belediyesi Göytur Ltd.Şti. 18.04.2025

Rize Tunca Hizmet İnşaat Gıda Turizm Sanayi Limited Şirketi 16.04.2025

Karabük Safranbolu Belediyesi Personel Ltd. Şti 17.04.2025

Sakarya Arbel İnşaat Peyzaj Hizmet Alım Geri dönüşüm A.Ş. 17.04.2025

15 - 30 Nisan kamu ilanları: KPSS’li ve KPSS’siz binlerce personel alınacak!

Hangi Pozisyonlarda Kadro Açıldı?


Resepsiyon Görevlisi

Büro Personeli

Vinç Operatörü

Büro Memuru

Özel Güvenlik

Servis Komisi

Destek Personeli

Cankurtaran Şefi

Aşçı

Aşçı Yardımcı

Sınıf Öğretmeni

Şoför

Mezarlık İşçisi

Çocuk Gelişimi ve Eğitim Elemanı

Müzik Eğitmeni

İdari Personel

Avukat

Bilgisayar Öğretmeni

Soğuk Demirci

Formen

Biyolog

Şehir Plancısı

Beden İşçisi

Engelli Personel

Temizlik Görevlisi

Şehir İçi Otobüs Şoförü

Çöp Şoförü

Servis Elemanı

Restoren Yöneticisi

Ağır Vasıta Şoförü

Veteriner Tekniker

İş Makinası Operatörü

Kasiyer

Harita Teknikeri

Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri ve Temizlik

İnşaat Teknoloji Teknikeri

Komi

Kamyon Şoförü

Kariyer Danışmanı

Su Arıza İşçisi

Hizmet Personeli

Mühendis

Harita Mühendisi

Proje Koordinatörü

Bahçe Bakım Elemanı

Garson

Uzman Teknik Personel

İtfaiye

Görüntü ve Ses Sistemleri Tekniker

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