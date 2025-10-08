Viral Galeri Viral Liste Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği takmama cezası ne kadar, kaç TL?

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği takmama cezası ne kadar, kaç TL?

Havaların soğuması ve yağışların artmasıyla birlikte kış lastiği zorunluluğu sürücülerin gündemine geldi. Kış şartlarına hazırlıksız araçların yollarda sorun yaratmasını önlemek amacıyla uygulama şehirler arası tüm yolcu ve eşya taşıyan araçlar için geçerli olacak. Uymayanlara ise ceza kesilecek. Bakan Uraloğlu, kış lastiği uygulamasının başlayacağı yeni tarihe dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.10.2025 11:17
Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği takmama cezası ne kadar, kaç TL?

Havaların soğumasıyla birlikte milyonlarca sürücünün merakla beklediği kış lastiği uygulamasında bu yıl önemli bir değişikliğe gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kış lastiği takma zorunluluğunun 15 Kasım 2025 – 15 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olacağını açıkladı. Böylece uygulama süresi 4 aydan 5 aya çıkarılmış oldu.

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği takmama cezası ne kadar, kaç TL?

ZORUNLULUK HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Yeni düzenlemeye göre şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların tamamında kış lastiği kullanımı zorunlu olacak. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin tahrikli dingilleri üzerindeki lastiklerin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekiyor.

Seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin de kış lastiğiyle yenilenmesi şart. Ayrıca yalnızca buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçebiliyor.

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği takmama cezası ne kadar, kaç TL?

Kış Lastiği Neden Önemli?

7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu yollarda yaz lastiklerine göre çok daha iyi tutunma sağlayan kış lastikleri, olası kazaların önüne geçilmesinde hayati bir rol oynuyor. Bakan Uraloğlu, "Kış lastiği kazaları önlemede kritik bir güvenlik unsurudur. Hususi araç sahiplerinin de can ve mal güvenliği için bu dönemde kış lastiği kullanmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği takmama cezası ne kadar, kaç TL?

İLLERE GÖRE TARİHLER DEĞİŞEBİLİR

Kış lastiği uygulamasının başlangıç ve bitiş tarihleri, il sınırları içinde valilikler tarafından hava koşullarına göre birer ay uzatılabilecek. Bu nedenle sürücüler, bulundukları ilin valilik duyurularını yakından takip etmek zorunda.

Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği takmama cezası ne kadar, kaç TL?

KIŞ LASTİĞİ TAKMAYANLARA 5 BİN 856 TL CEZA

Uygulamaya uymayan sürücülere 5 bin 856 lira idari para cezası kesilecek. Denetimler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personeliyle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma ve belediye ekiplerince yapılacak.

SON DAKİKA