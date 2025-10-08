Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastiği takmama cezası ne kadar, kaç TL?

ZORUNLULUK HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Yeni düzenlemeye göre şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların tamamında kış lastiği kullanımı zorunlu olacak. Kamyon, çekici, tanker ve otobüslerin tahrikli dingilleri üzerindeki lastiklerin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin ise tüm lastiklerinin kış lastiği olması gerekiyor.

Seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin de kış lastiğiyle yenilenmesi şart. Ayrıca yalnızca buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçebiliyor.