YENİ TRAFİK CEZALARI SON DURUM | Yasa değişikli Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? Yaş sınırı, hız limiti, makas, drift...

MAGANDALAR VE AGRESİF SÜRÜCÜLERE AĞIR YAPTIRIM

Teklif, trafikte saldırı veya taciz amaçlı hareket eden sürücülere rekor cezalar öngörüyor:

⚫Başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inenlere 180 bin TL ceza kesilecek, sürücü belgeleri 60 gün, araçları ise 30 gün trafikten men edilecek.

⚫Motorlu araçlarla yarış yapan sürücülere 46 bin TL ceza ve 2 yıl ehliyet yasağı getirilecek.

⚫Bazı özel yasaklarda, ehliyetin iadesi için psiko-teknik rapor zorunlu olacak. Ayrıca, ihlalleri sosyal medyada paylaşan ve övenlere 25 bin TL ceza uygulanacak.