YENİ TRAFİK CEZALARI SON DURUM | Yasa değişikli Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? Yaş sınırı, hız limiti, makas, drift...

Trafikte kurallar sıkılaşıyor, cezalar rekor seviyeye çıkıyor. Israrlı araç takibi 180 bin, drift atmak 140 bin, alkollü araç kullanmak 150 bin, ehliyetsiz direksiyon başına geçmek 200 bin, kırmızı ışık ihlali ise 80 bin TL ile cezalandırılacak. Yeni düzenlemelerle yollarda güvenlik öncelikli hale getiriliyor.

Giriş Tarihi: 07.10.2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 09:38
Türkiye, Meclis Genel Kurulu'nda bugün görüşülecek trafik yasası değişikliğiyle yolların kurallarını kökten değiştirmeye hazırlanıyor. 36 maddelik "Karayolları Trafik Teklifi" ile başta "trafik magandaları" olmak üzere kuralları hiçe sayan sürücülere karşı caydırıcı önlemler getiriliyor. Yeni düzenlemeler, cezaları artırmakla kalmıyor; motosiklet ve elektrikli skuter kullanıcılarını da yasal kapsam içine alıyor, ihlallerin tekrarı halinde ise cezalar kademeli olarak yükseliyor.

MAGANDALAR VE AGRESİF SÜRÜCÜLERE AĞIR YAPTIRIM

Teklif, trafikte saldırı veya taciz amaçlı hareket eden sürücülere rekor cezalar öngörüyor:

⚫Başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inenlere 180 bin TL ceza kesilecek, sürücü belgeleri 60 gün, araçları ise 30 gün trafikten men edilecek.

⚫Motorlu araçlarla yarış yapan sürücülere 46 bin TL ceza ve 2 yıl ehliyet yasağı getirilecek.

⚫Bazı özel yasaklarda, ehliyetin iadesi için psiko-teknik rapor zorunlu olacak. Ayrıca, ihlalleri sosyal medyada paylaşan ve övenlere 25 bin TL ceza uygulanacak.

MAKAS, DRİFT VE GÜRÜLTÜ YAPAN ARAÇLAR

Trafiği tehlikeye atan veya aksatan sürücülere de ağır yaptırımlar var:

⚫Şerit değiştirme, ters istikamette sürüş, trafikte keyfi durma gibi eylemler 90 bin TL ceza ile karşılaşacak; sürücü belgeleri 60 gün, araçlar 30 gün trafikten men edilecek.

⚫Mevzuata aykırı, gürültü çıkaran abarth egzoz ve özel ses düzenekleri için 16 bin TL ceza uygulanacak.

⚫Drift yapan sürücülere ceza 140 bin TL'ye çıkarılacak, ehliyetleri 60 gün alınacak ve psiko-teknik değerlendirmeden geçirilecek.

OLAY YERİNİ TERK EDEN SÜRÜCÜLERE HAPİS CEZASI

Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda, güvenlik izni olmadan olay yerinden ayrılan sürücülere 1 ila 3 yıl hapis cezası getirilecek.

Sigorta ve Skuter Düzenlemeleri

⚫Tüm motorlu bisikletler zorunlu trafik sigortası kapsamına alınacak.

⚫Elektrikli skuterler "motorsuz araç" sayılarak kullanıcıları hukuki sorumluluk altına girecek.

⚫Yolcu ve eşya taşımacılığı yapan araçlar dışında, bazı illerde hava ve iklim koşullarına göre kış lastiği zorunluluğu uygulanacak.

HIZ İHLALLERİNE ARTAN CEZALAR

Hız sınırlarını aşan sürücülere uygulanan cezalar kademeli olarak artırılıyor:

⚫6-10 km/s aşanlara 2 bin TL, 11-15 km/s aşanlara 4 bin TL, 16-20 km/s aşanlara 6 bin TL…

⚫66 km/s ve üzerinde hız yapan sürücülere 30 bin TL ceza verilecek, ehliyetleri 90 gün geri alınacak.

⚫Acil durum araçlarına yol vermeyenlere ise 46 bin TL ceza ve 30 gün ehliyet yasağı uygulanacak.

