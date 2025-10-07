YENİ TRAFİK CEZALARI SON DURUM | Yasa değişikli Meclis'ten geçti mi, maddeleri neler? Yaş sınırı, hız limiti, makas, drift...
Trafikte kurallar sıkılaşıyor, cezalar rekor seviyeye çıkıyor. Israrlı araç takibi 180 bin, drift atmak 140 bin, alkollü araç kullanmak 150 bin, ehliyetsiz direksiyon başına geçmek 200 bin, kırmızı ışık ihlali ise 80 bin TL ile cezalandırılacak. Yeni düzenlemelerle yollarda güvenlik öncelikli hale getiriliyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.10.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 09:38