Yorgunluk, Kaygı, Uykusuzluk… İş yorgunluğunu 3 basit adımda üstünden at

2. BAĞ KURUN: İNSANLARLA YA DA KENDİNİZLE

Yorgunluk bahanesiyle sessizliğe çekilmek çoğu zaman cazip gelse de, sosyal bağlar ruh sağlığının temel taşlarından biri. Barbir, sevdiklerle geçirilen vaktin stresin etkilerini ciddi ölçüde azalttığını vurguluyor:

"Bağ kurmak sadece sosyalleşmek değil; aidiyet duygusunu canlı tutmaktır. Bu da ruh sağlığı için koruyucu bir kalkan oluşturur."

Nörobilim uzmanı Dr. Caroline Leaf de bu fikre katılıyor. Ona göre birlikte yemek pişirmek, sohbet etmek ya da oyun oynamak gibi basit aktiviteler bile duygusal dengeyi yeniden kuruyor.

Bilimsel veriler de bu tabloyu destekliyor. Dünya Sağlık Örgütü, yalnızlığı artık bir halk sağlığı sorunu olarak kabul ediyor. Uzun süreli yalnızlık, vücudun stres sistemini sürekli açık tutarak bağışıklık ve kalp-damar sağlığını olumsuz etkiliyor. Buna karşın, pozitif sosyal etkileşimler oksitosin seviyesini artırarak stresin etkisini hafifletiyor.

Yalnız zaman geçirmeyi tercih edenler içinse çözüm, kendini ifade etmenin yollarını bulmak. Günlük tutmak, düşünceleri düzenlemeye ve duyguları işlemeye yardımcı oluyor; böylece kişi, yalnızken bile içsel bir denge kurabiliyor.