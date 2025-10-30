YKS’de sistem değişiyor mu, nasıl uygulanacak? Açık uçlu sorular nasıl olacak?

TEKİN'DEN "YAPAY ZEKA DESTEKLİ SINAV" VURGUSU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir programda eğitimde yapay zekanın rolünü güçlendirecek yeni bir adım attıklarını duyurdu. Tekin, TÜBİTAK iş birliğiyle "yapay zeka destekli açık uçlu soruların değerlendirilmesi" üzerine bir proje geliştirdiklerini açıkladı. Bu proje, sadece öğrencilerin ezber bilgisini değil; bilgiyi analiz etme, yorumlama ve ifade etme becerilerini ölçmeyi hedefliyor.

Bakan Tekin, "TÜBİTAK'la birlikte, açık uçlu soruların yapay zeka ile değerlendirileceği bir sistem üzerine çalışıyoruz." ifadelerini kullanarak, teknolojinin sınav süreçlerinde aktif bir rol üstleneceğini vurguladı.