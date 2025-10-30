YKS'de sistem değişiyor mu, nasıl uygulanacak? Açık uçlu sorular nasıl olacak?
Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin kaderini belirleyen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yeniden değişiyor olabilir. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı son açıklamalar, sınav sisteminde köklü bir dönüşümün kapıda olduğuna işaret ediyor. Bakan Tekin, YKS'de yapay zeka destekli açık uçlu soruların yer alabileceğini belirterek, ezber yerine analitik düşünme, yorumlama ve problem çözme becerilerini ölçen yeni bir dönemin başlayabileceğinin sinyalini verdi. Bu gelişme, 'YKS tamamen değişiyor mu?' sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
