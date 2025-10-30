Viral Galeri Viral Liste YKS'de sistem değişiyor mu, nasıl uygulanacak? Açık uçlu sorular nasıl olacak?

Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin kaderini belirleyen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yeniden değişiyor olabilir. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı son açıklamalar, sınav sisteminde köklü bir dönüşümün kapıda olduğuna işaret ediyor. Bakan Tekin, YKS'de yapay zeka destekli açık uçlu soruların yer alabileceğini belirterek, ezber yerine analitik düşünme, yorumlama ve problem çözme becerilerini ölçen yeni bir dönemin başlayabileceğinin sinyalini verdi. Bu gelişme, 'YKS tamamen değişiyor mu?' sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.10.2025 06:23
Türk eğitim sisteminin en kritik basamaklarından biri olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu kez köklü bir dönüşümün eşiğinde olabilir. Milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendiren sınavın formatı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son açıklamalarıyla yeniden tartışmaya açıldı.

TEKİN'DEN "YAPAY ZEKA DESTEKLİ SINAV" VURGUSU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir programda eğitimde yapay zekanın rolünü güçlendirecek yeni bir adım attıklarını duyurdu. Tekin, TÜBİTAK iş birliğiyle "yapay zeka destekli açık uçlu soruların değerlendirilmesi" üzerine bir proje geliştirdiklerini açıkladı. Bu proje, sadece öğrencilerin ezber bilgisini değil; bilgiyi analiz etme, yorumlama ve ifade etme becerilerini ölçmeyi hedefliyor.

Bakan Tekin, "TÜBİTAK'la birlikte, açık uçlu soruların yapay zeka ile değerlendirileceği bir sistem üzerine çalışıyoruz." ifadelerini kullanarak, teknolojinin sınav süreçlerinde aktif bir rol üstleneceğini vurguladı.

Ezberi Değil, Düşünme Yeteneğini Ölçmek

Uzun süredir eleştirilen çoktan seçmeli sınav sistemi, öğrencilerin yüzeysel bilgiye yönelmesine neden olduğu gerekçesiyle tartışma konusu olmuştu. Yeni proje ise, bu yapıyı kırarak öğrencilerin analiz gücünü, problem çözme becerilerini ve eleştirel düşünme yeteneğini ölçmeyi amaçlıyor.

Yapay zeka destekli sistem, açık uçlu soruların değerlendirilmesini hızlandırmanın yanı sıra, insan kaynaklı hataları da en aza indirmeyi hedefliyor. Böylece değerlendirmede hem hız hem de objektiflik sağlanacak.

YKS Formatı Değişiyor mu?

Bakan Tekin'in açıklamaları doğrudan YKS sistemini işaret etmese de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı her yeniliğin uzun vadede üniversiteye giriş sınavlarına yansıması kaçınılmaz görülüyor.

2025 YKS kılavuzları ve mevcut uygulamalara göre sınav hala çoktan seçmeli formatta yapılacak. Ancak MEB'in açık uçlu sorulara yönelik altyapı hazırlıkları, gelecekte YKS'nin de bu formata kısmen uyum sağlaması ihtimalini güçlendiriyor.

