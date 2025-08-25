YKS ek tercih kılavuzu PDF ÖSYM | Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak, kontenjanlar belli oldu mu?
2025-YKS ek yerleştirme dönemi kapıda. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından gözler ek tercihlere çevrildi. Adaylar, "Ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?" ve "Ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Bu dönemde, boş kalan kontenjanlar ile kayıt yaptırmayan adaylardan dolayı açıkta kalan bölümler değerlendirilecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.08.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 10:17