YKS ek tercih kılavuzu PDF ÖSYM | Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak, kontenjanlar belli oldu mu?

2025-YKS ek tercih dönemi adaylar tarafından merakla bekleniyor. İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan YKS ek yerleştirme süreci, boş kalan kontenjanlar ve kayıt yaptırmayan adaylardan dolayı açıkta kalan bölümleri kapsayacak. Peki YKS ek tercih kılavuzu 2025 yayımlandı mı ve ek tercihler ne zaman yapılacak?