Viral Galeri Viral Liste YKS ek tercih kılavuzu PDF ÖSYM | Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak, kontenjanlar belli oldu mu?

YKS ek tercih kılavuzu PDF ÖSYM | Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak, kontenjanlar belli oldu mu?

2025-YKS ek yerleştirme dönemi kapıda. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından gözler ek tercihlere çevrildi. Adaylar, "Ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?" ve "Ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Bu dönemde, boş kalan kontenjanlar ile kayıt yaptırmayan adaylardan dolayı açıkta kalan bölümler değerlendirilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.08.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 10:17
YKS ek tercih kılavuzu PDF ÖSYM | Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak, kontenjanlar belli oldu mu?

2025-YKS ek tercih dönemi adaylar tarafından merakla bekleniyor. İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan YKS ek yerleştirme süreci, boş kalan kontenjanlar ve kayıt yaptırmayan adaylardan dolayı açıkta kalan bölümleri kapsayacak. Peki YKS ek tercih kılavuzu 2025 yayımlandı mı ve ek tercihler ne zaman yapılacak?

YKS ek tercih kılavuzu PDF ÖSYM | Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak, kontenjanlar belli oldu mu?

YKS Ek Tercih Kılavuzu 2025 Henüz Yayınlanmadı

ÖSYM tarafından henüz 2025 YKS ek tercih kılavuzu yayımlanmadı. Geçen yıl, YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024'te açıklanmış ve ek yerleştirme kılavuzu 6 Eylül'de yayımlanmıştı. Bu takvime göre, 2025 yılında da ek tercih kılavuzunun Eylül ayında yayımlanması bekleniyor.

YKS ek tercih kılavuzu PDF ÖSYM | Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak, kontenjanlar belli oldu mu?

YKS Ek Tercihler Ne Zaman Başlayacak?

YKS ek tercih tarihleri henüz kesinleşmedi. Ancak üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercih sürecinin Eylül ayı içerisinde başlaması öngörülüyor. Adaylar, yerleştirme puanları hesaplanmış olan programlar arasından en fazla 24 tercih yapabilecek.

YKS ek tercih kılavuzu PDF ÖSYM | Üniversite ek tercihleri ne zaman başlayacak, kontenjanlar belli oldu mu?

Ek Yerleştirme Başvuru Şartları

2025-YKS ek yerleştirme işlemleri sırasında adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi
üzerinden veya ÖSYM mobil uygulamasıyla bireysel olarak tercih yapacak. Ek yerleştirmede, 2025 YKS Kılavuzu ve Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen ilke ve kurallar geçerli olacak.

SON DAKİKA