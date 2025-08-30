Viral Galeri Viral Liste YKS ek tercih kılavuzu açıklandı mı? ÜNİVERİSTE-YKS ek kontenjanlar belli oldu mu? 2. tercih başarı sıralaması ve taban puanları...

2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler bu kez ek yerleştirme sürecine çevrildi. İlk tercihlerde istediği bölüme giremeyen ya da herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için yeni bir şans niteliği taşıyan ek tercih dönemi, üniversite hayalini sürdürmek isteyen binlerce öğrenciye umut olacak. Peki 2025 YKS ek tercih kılavuzu açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?

Giriş Tarihi: 30.08.2025 13:39
2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek yerleştirme dönemi için geri sayım başladı. İlk yerleştirmede istediği programa yerleşemeyen adaylar, ek tercih süreciyle üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşma şansı bulacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzu bu süreçte adayların en çok beklediği adım olacak.

Ek Tercih Kılavuzu Yayımlandı mı?

ÖSYM her yıl olduğu gibi 2025'te de ilk yerleştirme sonuçlarının ardından ek yerleştirme sürecini başlatacak. Kılavuzun duyurulmasıyla birlikte boş kontenjanlar, program koşulları ve taban puanlar kamuoyuna açıklanacak. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Geçmiş yıllara bakıldığında ek tercih başvuruları genellikle ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından 2-3 hafta sonra başladı. Bu yıl da benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor. Tahminler, başvuruların Eylül ayının ikinci haftasında başlayacağı yönünde. Ancak kesin tarih ÖSYM'nin resmi duyurusuyla netlik kazanacak.

Adayların Dikkat Etmesi Gerekenler

Ek tercih döneminde doğru strateji izlemek, üniversiteye yerleşme şansını artıracak. Adayların bu süreçte dikkat etmesi gereken bazı noktalar şunlar:

📍Boş kontenjanların dikkatle incelenmesi

📍Taban puan ve başarı sırası kriterlerinin göz önünde bulundurulması

📍Programlara ilişkin özel koşulların (burs imkânı, hazırlık sınıfı, yabancı dil eğitimi vb.) mutlaka kontrol edilmesi

