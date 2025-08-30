YKS ek tercih kılavuzu açıklandı mı? ÜNİVERİSTE-YKS ek kontenjanlar belli oldu mu? 2. tercih başarı sıralaması ve taban puanları...
2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler bu kez ek yerleştirme sürecine çevrildi. İlk tercihlerde istediği bölüme giremeyen ya da herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için yeni bir şans niteliği taşıyan ek tercih dönemi, üniversite hayalini sürdürmek isteyen binlerce öğrenciye umut olacak. Peki 2025 YKS ek tercih kılavuzu açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.08.2025 13:39