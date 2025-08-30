YKS ek tercih kılavuzu açıklandı mı? ÜNİVERİSTE-YKS ek kontenjanlar belli oldu mu? 2. tercih başarı sıralaması ve taban puanları...

2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ek yerleştirme dönemi için geri sayım başladı. İlk yerleştirmede istediği programa yerleşemeyen adaylar, ek tercih süreciyle üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşma şansı bulacak. ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzu bu süreçte adayların en çok beklediği adım olacak.