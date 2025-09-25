YKS ek tercih başvuru ücreti ne kadar, kaç tercih hakkı var? YKS 2. tercih başvuru ücretleri nereden, nasıl yapılacak?

Kaç Kontenjan Boş Kaldı?

2025 yılı yerleştirme sonuçlarına göre, toplam 53 bin 538 kontenjan boş kaldı. Devlet üniversiteleri, 280 bin 900 lisans kontenjanından yaklaşık 3 bin 22'si boş kaldı. Vakıf üniversitelerinin ise 107 bin 764 kontenjandan 27 bin 131'i dolmadı. Toplamda 388 bin 644 lisans kontenjanın 358 bini dolarken, kalan boş bölümler ek tercihlerde adayların tercihine açıldı.