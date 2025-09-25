YKS ek tercih başvuru ücreti ne kadar, kaç tercih hakkı var? YKS 2. tercih başvuru ücretleri nereden, nasıl yapılacak?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 YKS ek tercih süreci 25 Eylül saat 14.00 itibarıyla başladı. Yayınlanan ek tercih kılavuzu ile birlikte ön lisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) programlarda boş kontenjanlar adayların erişimine açıldı. Merak edilen konulardan biri de YKS başvuru ücreti oldu. Peki YKS ek tercih başvurularında kaç okul/bölüm tercih edilebilecek? İşte 2025 YKS ek yerleştirme sürecine dair merak edilenler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.09.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 14:31