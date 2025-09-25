Viral Galeri Viral Liste YKS ek tercih başvuru ücreti ne kadar, kaç tercih hakkı var? YKS 2. tercih başvuru ücretleri nereden, nasıl yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 YKS ek tercih süreci 25 Eylül saat 14.00 itibarıyla başladı. Yayınlanan ek tercih kılavuzu ile birlikte ön lisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) programlarda boş kontenjanlar adayların erişimine açıldı. Merak edilen konulardan biri de YKS başvuru ücreti oldu. Peki YKS ek tercih başvurularında kaç okul/bölüm tercih edilebilecek? İşte 2025 YKS ek yerleştirme sürecine dair merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.09.2025 14:29 Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 14:31
Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercih dönemine çevrilmişti. Bazı bölümlerde kontenjanların tamamen dolmaması, adaylara yeniden tercih yapma imkanı sağladı. ÖSYM'nin yayımladığı ek tercih kılavuzu ve kontenjan listesi 24 Eylül Çarşamba günü erişime açıldı. YKS ek tercih başvuruları bugün itibarıyla başladı. Peki hangi üniversite ve bölümlerde boş kontenjanlar kaldı, adayların kaç tercih hakkı bulunuyor? İşte merak edilen detaylar…

YKS ek tercih başvuru ücreti ne kadar, kaç tercih hakkı var? YKS 2. tercih başvuru ücretleri nereden, nasıl yapılacak?

YKS Ek Tercih Başvuru Ücreti Ne Kadar?

ÖSYM tarafından belirlenen ek tercih ücreti 130 TL oldu. 25 Eylül'de başlayan ödeme işlemleri, 30 Eylül 2025 saat 23.59'a kadar devam edecek. Adaylar ödemelerini anlaşmalı bankaların şube, ATM, internet veya mobil bankacılık kanallarından yapabilecek. Ayrıca ÖSYM'nin odeme.osym.gov.tr adresinden de online ödeme imkanı bulunuyor. Süresi içinde ödeme yapılmazsa tercih işlemleri geçerli olmayacak.

Kaç Kontenjan Boş Kaldı?

2025 yılı yerleştirme sonuçlarına göre, toplam 53 bin 538 kontenjan boş kaldı. Devlet üniversiteleri, 280 bin 900 lisans kontenjanından yaklaşık 3 bin 22'si boş kaldı. Vakıf üniversitelerinin ise 107 bin 764 kontenjandan 27 bin 131'i dolmadı. Toplamda 388 bin 644 lisans kontenjanın 358 bini dolarken, kalan boş bölümler ek tercihlerde adayların tercihine açıldı.

Kaç Tercih Hakkı Var?

Adaylara en fazla 24 tercih yapma hakkı tanındı. ÖSYM AİS sistemi üzerinden yapılan tercihlerde ekleme, çıkarma ve sıralama değişiklikleri tercih süresi boyunca yapılabilecek. Ancak merkezi yerleştirmede herhangi bir programa yerleşip kayıt yaptırmayan adaylar ek tercih hakkı kullanamayacak. Ek tercih başvurusunu yalnızca hiçbir bölüme yerleşemeyen adaylar yapabilecek.

