Yerli ve milli gurur! İşte 10 maddede TOGG'un yeni modeli: T10F

OTOMOBİLDE YENİ TREND FASTBACK GÖVDE

Otomotiv sektöründe iddialı ve fütüristik tasarımlardan kabul edilen fastback gövde tipi, sedan ve hatchback gövde tiplerinin DNA'sını taşıyor. Ağırlıklı olarak sedan çizgilerine sahip olan fastback otomobillerde, tavandan arka tampona kadar tek bir eğim bulunuyor.

Yan çizgilere dinamik bir şekilde bağlanan farlar da ön tarafa sportif bir görünüm kazandırıyor. T10F'nin ön kısmında, sportif ön panele entegre edilmiş uzun, ince dönüş göstergeleri ile bir TOGG imzası olan "bumerang" şeklinde gündüz farları yer alıyor.