Viral Galeri Viral Liste Yerli ve milli gurur! İşte 10 maddede TOGG'un yeni modeli: T10F

Yerli ve milli gurur! İşte 10 maddede TOGG'un yeni modeli: T10F

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Togg T10F ilk teslimat törenine katılmasına kısa bir süre kala Togg'un yeni modeli T10F'nin özellikleri de merak konusu oldu. T10F modeli tasarımıyla öne çıkarken, Türkiye'de en uzun menzile sahip elektrikli otomobillerden birisi olma özelliğini taşıyor. 10 maddede TOGG'un yeni modeli T10F'nin özellikleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.09.2025 17:40 Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 17:59
Yerli ve milli gur! İşte 10 maddede TOGG’un yeni modeli: T10F

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Togg T10F ilk teslimat törenine katılmasına kısa süre kala Togg'un yeni modeli T10F'nin özellikleri merak konusu oldu. İşte o özellikleri...

Yerli ve milli gur! İşte 10 maddede TOGG’un yeni modeli: T10F

"T10F" MODEL İSMİ
Yeni otomobilin model isminin nasıl üretildiği merak edilen konulardan biri oldu. Togg'un model isimlendirme sistemine bakıldığında, model seri tamamlayıcısı olan "T" harfi, Türkiye ve TOGG'un baş harfini temsil ediyor. T harfinin hemen yanında konumlanan "10" sayısı ise segment tanımlayıcısı olarak "C segmentine" işaret ediyor.

Yerli ve milli gur! İşte 10 maddede TOGG’un yeni modeli: T10F

T10'un yanına gelen "F" harfi de gövde tipi tamamlayıcısı olarak fastback kelimesinin baş harfinden esinlenildi. Böylece "T10F" model ismi ortaya çıktı.

Yerli ve milli gur! İşte 10 maddede TOGG’un yeni modeli: T10F

OTOMOBİLDE YENİ TREND FASTBACK GÖVDE
Otomotiv sektöründe iddialı ve fütüristik tasarımlardan kabul edilen fastback gövde tipi, sedan ve hatchback gövde tiplerinin DNA'sını taşıyor. Ağırlıklı olarak sedan çizgilerine sahip olan fastback otomobillerde, tavandan arka tampona kadar tek bir eğim bulunuyor.

Yan çizgilere dinamik bir şekilde bağlanan farlar da ön tarafa sportif bir görünüm kazandırıyor. T10F'nin ön kısmında, sportif ön panele entegre edilmiş uzun, ince dönüş göstergeleri ile bir TOGG imzası olan "bumerang" şeklinde gündüz farları yer alıyor.

Yerli ve milli gur! İşte 10 maddede TOGG’un yeni modeli: T10F

Otomotiv markaları özellikle elektrikli yeni modellerinde artık SUV yerine fastback tasarımlara yöneliyor. Gelecek yıllarda da otomobilde yeni gövde tipi trendinin fastback olacağı tahmin ediliyor. Bu açıdan bakıldığında TOGG'un bir sedan otomobil üretmek yerine fastback otomobilli piyasa sürmesi, otomotiv trendlerine doğru yaklaşımının bir işareti olarak görülüyor.

Ayrıca yeni otomobilde, klasik bir otomobildeki aynalardan farklı olarak kamera şeklinde ayna kullanılması dikkati çekiyor.

SON DAKİKA