Yeni dalga “Kış Başladı” dedirtecek! Meteoroloji’den sarı alarm: Yağmur ve kar geliyor! İstanbul, Balıkesir, Zonguldak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Eskişehir, Antalya, Mersin, Adana, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Giriş Tarihi: 12.11.2025 07:11
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak yeni yağışlı hava sistemi için uyarı yaptı. Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanaklar beklenirken, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde hafta sonu kar yağışı öngörülüyor. Sıcaklıklar düşerken bazı bölgelerde sel ve su baskını riski de artıyor. Peki bu soğuk hava dalgası kışı erkenden mi getirecek?

BATI KARADENİZ'E SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, Zonguldak, Düzce ve Bartın için sarı kodlu uyarı yayımladı. Açıklamada, bu illerde yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği vurgulandı. Özellikle akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi. Vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

RÜZGAR VE SICAKLIKTA DENGE DÖNEMİ

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden, diğer bölgelerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR YARIN DA DEVAM EDECEK

Yağışlı hava sistemi perşembe günü etkisini sürdürecek. Meteoroloji verilerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz (Artvin hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Orta ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yağışlar devam edecek. Ayrıca Çankırı, Erzurum ve Diyarbakır çevrelerinin de yağışlı geçeceği öngörülüyor.

CUMA GÜNÜ YAĞIŞ ALANI GENİŞLİYOR

Cuma günü itibarıyla yağışlar yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak. İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yağışlı hava bekleniyor.

