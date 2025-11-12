Yeni dalga “Kış Başladı” dedirtecek! Meteoroloji’den sarı alarm: Yağmur ve kar geliyor! İstanbul, Balıkesir, Zonguldak...

YAĞIŞLAR YARIN DA DEVAM EDECEK

Yağışlı hava sistemi perşembe günü etkisini sürdürecek. Meteoroloji verilerine göre, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz (Artvin hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Orta ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yağışlar devam edecek. Ayrıca Çankırı, Erzurum ve Diyarbakır çevrelerinin de yağışlı geçeceği öngörülüyor.