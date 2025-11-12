Yeni dalga “Kış Başladı” dedirtecek! Meteoroloji’den sarı alarm: Yağmur ve kar geliyor! İstanbul, Balıkesir, Zonguldak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Eskişehir, Antalya, Mersin, Adana, Çankırı, Sivas, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
