Yarın okullar tatil mi? 27 Ekim Pazartesi okullarda ders işlenecek mi, son durum ne? VALİLİK-MEB açıklaması

İSTANBUL'DA PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Edinilen bilgilere göre İstanbul'da 27 Ekim Pazartesi günü okullar tatil edilmedi. Cuma günü yaşanan yoğun yağış sonrası hafta sonu da etkisini sürdüren hava koşulları, pazartesi günü için olası bir tatil beklentisini artırmıştı. Ancak İstanbul Valiliği'nden bu yönde bir açıklama gelmedi.