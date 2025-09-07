Yarın okullar saat kaçta açılacak? 8 Eylül Pazartesi ilk ders kaçta başlayıp, kaçta bitecek? İlkokul, ortaokul, lise...

İstanbul'daki öğrenciler uzun yaz tatilinin ardından 8 Eylül Pazartesi günü okul sıralarına dönüyor. İlk ve ortaokul kademesindeki öğrenciler için eğitim öğretimin başlayacağı ilk günün saatleri, İstanbul Valiliği tarafından duyuruldu. Trafik yoğunluğu ve servis güzergahlarında oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla okul saatlerinde esnek uygulamaya gidildi.