Viral Galeri Viral Liste Yarın okullar saat kaçta açılacak? 8 Eylül Pazartesi ilk ders kaçta başlayıp, kaçta bitecek? İlkokul, ortaokul, lise...

İstanbul'daki öğrenciler 8 Eylül Pazartesi günü okul sıralarına dönüyor. Haziran ayında başlayan yaz tatili, ilk ders ziliyle sona ererken, öğrenciler 44,5 gün kesintisiz eğitim alacak. Ardından ise bir haftalık ara tatil başlayacak. İstanbul Valiliği'nin güncel açıklamalarıyla merak konusu olan "Okullar saat kaçta açılıyor?" sorusunun yanıtı ise belli oldu.

İstanbul'daki öğrenciler uzun yaz tatilinin ardından 8 Eylül Pazartesi günü okul sıralarına dönüyor. İlk ve ortaokul kademesindeki öğrenciler için eğitim öğretimin başlayacağı ilk günün saatleri, İstanbul Valiliği tarafından duyuruldu. Trafik yoğunluğu ve servis güzergahlarında oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla okul saatlerinde esnek uygulamaya gidildi.

Okullar Saat Kaçta Açılacak?

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, 8 Eylül Pazartesi günü resmi ve özel okullarda eğitim 10.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Eğitim öğretimin ilk gününde servis ve okul güzergahlarının tespiti nedeniyle trafikte yaşanması muhtemel aksaklıkların önüne geçilebilmesi için saatlerde esneklik sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ara Tatil ve Yarıyıl Tatili Tarihleri

2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca öğrencileri bekleyen tatil dönemleri de netleşti:

Birinci Dönem Ara Tatili: 10-14 Kasım 2025 (5 gün)

İkinci Dönem Ara Tatili: 16-20 Mart 2026 (5 gün)

