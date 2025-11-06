Vibe coding nedir, neden 2025’in en popüler kelimesi seçildi? Vibe coding terimi ne anlama geliyor!

KOD YAZMAK DEĞİL, ENERJİYİ YAKALAMAK

"Vibe coding", doğal dili bilgisayar koduna dönüştüren yenilikçi bir yazılım geliştirme yöntemi olarak tanımlanıyor. Kavramı ilk kez Tesla'nın eski yapay zeka direktörü ve OpenAI'nin kurucu mühendislerinden Andrej Karpathy ortaya atmıştı.

Karpathy, bu fikri "yapay zekânın insanlara, kod yazmayı bile unutturacak kadar sezgisel biçimde uygulama geliştirme gücü vermesi" şeklinde açıklamıştı.

Collins'in dilbilimcileri, dünya genelinde 24 milyar kelimelik veri tabanında bu terimin kullanımında şubat ayından itibaren dikkat çekici bir artış gözlemlediklerini belirtti.