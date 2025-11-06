Viral Galeri Viral Liste Vibe coding nedir, neden 2025’in en popüler kelimesi seçildi? Vibe coding terimi ne anlama geliyor!

Vibe coding nedir, neden 2025’in en popüler kelimesi seçildi? Vibe coding terimi ne anlama geliyor!

Yapay zekanın etkisi yalnızca teknolojiyi değil, dili de dönüştürüyor. İngiltere merkezli Collins Dictionary, 2025 yılına damga vuran yeni kelime olarak 'vibe coding' ifadesini seçti. Bu terim, duygusal atmosferleri ve enerjileri dijital ortamlarda kodlama anlayışını temsil ederek, yapay zeka çağında iletişimin yeni bir boyut kazandığını gösteriyor.

06.11.2025
Teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiği bir dönemde, dil de bu değişime ayak uyduruyor. İngiltere merkezli Collins Dictionary, 2025 yılına damgasını vuran kelime olarak "vibe coding"i seçti. Terim, yapay zekanın insanlarla etkileşim biçimini yeniden tanımladığı bir çağın sembolü haline geldi.

KOD YAZMAK DEĞİL, ENERJİYİ YAKALAMAK

"Vibe coding", doğal dili bilgisayar koduna dönüştüren yenilikçi bir yazılım geliştirme yöntemi olarak tanımlanıyor. Kavramı ilk kez Tesla'nın eski yapay zeka direktörü ve OpenAI'nin kurucu mühendislerinden Andrej Karpathy ortaya atmıştı.

Karpathy, bu fikri "yapay zekânın insanlara, kod yazmayı bile unutturacak kadar sezgisel biçimde uygulama geliştirme gücü vermesi" şeklinde açıklamıştı.

Collins'in dilbilimcileri, dünya genelinde 24 milyar kelimelik veri tabanında bu terimin kullanımında şubat ayından itibaren dikkat çekici bir artış gözlemlediklerini belirtti.

"TEKNOLOJİ DİLİ DÖNÜŞTÜRÜYOR"

Collins Dictionary yöneticisi Alex Beecroft, "Vibe coding'in Yılın Kelimesi seçilmesi, teknolojinin dili nasıl dönüştürdüğünü açıkça gösteriyor" dedi. Beecroft'a göre bu gelişme, insan yaratıcılığı ile makine zekâsının kaynaşmasının doğal bir sonucu:

"Bilgisayarlarla iletişim biçimimiz artık kökten değişiyor. İnsan, makineleri konuşarak yönlendirmeye başlıyor."

DİJİTAL KÜLTÜRÜN YENİ SÖZLÜĞÜ

Collins'in 2025 listesi, dijital çağın yaşam tarzı ve değer yargılarındaki dönüşümü de yansıtıyor. "Vibe coding"in yanı sıra öne çıkan diğer kelimeler, teknolojinin toplumsal ve kültürel etkilerini gözler önüne seriyor:

Biohacking: Bedenin doğal işleyişini değiştirerek sağlığı ve yaşam süresini uzatmayı amaçlayan biyolojik müdahaleler.

Clanker: "Star Wars: The Clone Wars" dizisinden doğan, yapay zekA ve robotlara yönelik aşağılayıcı bir tabir.

Glaze: Sosyal medyada birini abartılı ya da yapay biçimde övmek.

Aura farming: Özellikle influencer'lar arasında popülerleşen, "çekici bir kişilik ve karizma imajı oluşturma" sanatı.

Broligarchy: Teknoloji dünyasındaki güçlü erkek yöneticileri tanımlamak için kullanılan mizahi bir ifade.

HENRY: "High Earner, Not Rich Yet" — yüksek gelirli ama henüz zengin sayılmayan bireyler.

Coolcation: Serin iklimli bölgelerde yapılan tatil türü.

Taskmasking: İş yerinde meşgul görünerek üretkenmiş gibi davranma hali.

Micro-retirement: Kısa süreli "emeklilik molası" vererek kişisel ilgi alanlarına yönelme pratiği.

