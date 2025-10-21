VGM Burs Sonuçları Sorgulama Ekranı 2025: Ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yürütülen burs süreci, 2025-2026 eğitim yılında da binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Ortaöğrenim burs başvurularının tamamlanmasıyla gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Yükseköğretim burs başvuruları ise 21 Ekim (bugün) itibarıyla başladı. Peki 2025 VGM burs sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Yükseköğretim burs başvuruları hangi tarihte sona erecek? İşte VGM burs sonuçları sorgulama ekranı ve merak edilenler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 12:27
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 12:31