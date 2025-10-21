VGM Burs Sonuçları Sorgulama Ekranı 2025: Ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yürütülen 2025-2026 eğitim yılı burs süreci öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Ortaöğrenim burs başvurularının sona ermesinin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs ücretleri ne kadar?