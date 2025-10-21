Viral Galeri Viral Liste VGM Burs Sonuçları Sorgulama Ekranı 2025: Ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yürütülen burs süreci, 2025-2026 eğitim yılında da binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Ortaöğrenim burs başvurularının tamamlanmasıyla gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Yükseköğretim burs başvuruları ise 21 Ekim (bugün) itibarıyla başladı. Peki 2025 VGM burs sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? Yükseköğretim burs başvuruları hangi tarihte sona erecek? İşte VGM burs sonuçları sorgulama ekranı ve merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.10.2025 12:27 Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 12:31
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yürütülen 2025-2026 eğitim yılı burs süreci öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Ortaöğrenim burs başvurularının sona ermesinin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, burs ücretleri ne kadar?

VGM Ortaöğrenim Burs Başvuruları Tamamlandı

2025-2026 eğitim öğretim yılı için Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2025 tarihinde sona erdi. İlköğretim ve lise öğrencilerinin başvurduğu burs programında değerlendirme süreci başladı. VGM'den yapılacak resmi duyurunun ardından adaylar sonuçları www.vgm.gov.tr adresinden sorgulayabilecek.

VGM BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

VGM Üniversite Burs Başvuruları Devam Ediyor

Ortaöğrenim süreci tamamlanırken, üniversite öğrencileri için burs başvuruları 21-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Yükseköğretim öğrencileri, gerekli belgelerle çevrim içi başvuru sisteminden işlemlerini tamamlayabilecek. Henüz üniversite burs sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. VGM tarafından duyuru yapıldığında, sonuç ekranı aktif hale getirilecek.

VGM Burs Ücretleri Ne Kadar?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere, Ocak 2026 itibarıyla başlayacak şekilde 9 ay boyunca her ay ödeme yapılacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan güncelleme ile 2025-2026 döneminde burs miktarları şöyle belirlendi:

  • Ortaöğrenim bursu: Aylık 1.250 TL
  • Yükseköğrenim bursu: Aylık 3.000 TL
  • Yabancı uyruklu öğrenci bursu: Aylık 3.000 TL
