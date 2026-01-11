Viral Galeri Viral Liste Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar molası: Listede İstanbul da var | İşte 13 Ocak Salı okulların tatil edildiği iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün art arda yaptığı uyarıların ardından yurt genelinde birçok il için kar alarmı verildi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler peş peşe tatil kararlarını duyururken, İstanbul Valiliği de kent genelinde okulların tatil edildiğini açıkladı. Kar yağışının etkili olduğu ve eğitime ara verilen illerle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.01.2026 18:46 Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:39
Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda, etkisini artıran olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul dahil çok sayıda il ve ilçelerinde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

TUNCELİ

Tunceli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, 13 Ocak Salı günü, ili genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KASTAMONU

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamaya göre, güvenlik tedbirleri kapsamında tüm köy okullarında eğitim bugün durdurulurken, ilçe merkezine taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ile pansiyonlarda yatılı olup ev izninde bulunan öğrenciler için de eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Kararın, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı ifade edildi.

SAMSUN

Samsun'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitimle ilgili tedbirler alındı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Asarcık ilçesinde eğitime 1 gün ara verilirken, Kavak ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamında bazı okullarda öğrenciler izinli sayıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Asarcık ilçe genelindeki tüm okullarda bugün eğitim öğretime ara verildi.

Kavak ilçesinde ise Akbelen Ortaokulu, Mahmutbeyli İlkokulu, Çakallı İlkokulu/Ortaokulu, Emirli Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. ve II. Kademe), 19 Mayıs İlkokulu, 19 Mayıs Ortaokulu, Ertuğrul Deniz Şehitleri İlkokulu/Ortaokulu, Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu ile Yaşar Doğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıflarında taşımalı eğitim gören öğrencilerin bugün için izinli sayılmasına karar verildi.

Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

AKSARAY

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Ağaçören, Ortaköy, Güzelyurt, Sarıyahşi ve Gülağaç ilçelerinde olumsuz hava koşullarının sürmesi üzerine pazartesi günü eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kar yağışının etkisini devam ettirdiği belirtildi.

Açıklamalarda, söz konusu ilçelerde eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

