Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar molası: Listede İstanbul da var | İşte 13 Ocak Salı okulların tatil edildiği iller

SAMSUN

Samsun'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitimle ilgili tedbirler alındı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle Asarcık ilçesinde eğitime 1 gün ara verilirken, Kavak ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamında bazı okullarda öğrenciler izinli sayıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Asarcık ilçe genelindeki tüm okullarda bugün eğitim öğretime ara verildi.

Kavak ilçesinde ise Akbelen Ortaokulu, Mahmutbeyli İlkokulu, Çakallı İlkokulu/Ortaokulu, Emirli Özel Eğitim Uygulama Okulu (I. ve II. Kademe), 19 Mayıs İlkokulu, 19 Mayıs Ortaokulu, Ertuğrul Deniz Şehitleri İlkokulu/Ortaokulu, Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu ile Yaşar Doğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıflarında taşımalı eğitim gören öğrencilerin bugün için izinli sayılmasına karar verildi.

Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.