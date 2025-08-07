Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman, nereden yapılır? 2025 ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI KILAVUZU PDF

Başvurular, 20 Ağustos ile 5 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak. Herhangi bir sebeple bu tarihler arasında başvuru yapamayanlar için ek başvuru hakkı da tanındı. Ek başvuru süreci ise 3–7 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.