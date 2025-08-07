Viral Galeri Viral Liste Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman, nereden yapılır? 2025 ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI KILAVUZU PDF

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemesine ilişkin 2025 yılı takvimini açıkladı. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için başvuru sürecine dair tüm detaylar, yayımlanan "2025 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" ile netleşti. İşte 2025 yılı uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru takvimi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.08.2025 11:43
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik mesleğinde kariyer basamaklarına geçişe ilişkin 2025 yılı takvimini açıkladı. "2025 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz"un yayımlanmasıyla birlikte, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik unvanları için başvuru süreci netleşti.

BAŞVURULAR MEBBİS ÜZERİNDEN ALINACAK

Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile uzman öğretmenler, uzmanlık ve başöğretmenlik eğitim programlarına https://mebbis.meb.gov.tr adresi üzerinden başvurabilecek.

Başvurular, 20 Ağustos ile 5 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak. Herhangi bir sebeple bu tarihler arasında başvuru yapamayanlar için ek başvuru hakkı da tanındı. Ek başvuru süreci ise 3–7 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Uzman Öğretmenlik İçin Gerekli Şartlar

Uzman öğretmenlik eğitim programına başvuracak adayların şu kriterleri taşıması gerekiyor:

-Halen öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

-31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

Bu üç temel şartı sağlayan öğretmenler, belirlenen tarihlerde MEBBİS üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başöğretmenlik İçin Aranan Nitelikler

Başöğretmenlik eğitim programına başvuracak uzman öğretmenlerin ise şu koşulları karşılaması gerekiyor:

-Halen uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

-31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

Şartları karşılayan adaylar, başvuru tarihleri içinde sisteme giriş yaparak süreçlerini başlatabilecek.

