Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları ne zaman, nereden yapılır? 2025 ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI KILAVUZU PDF
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemesine ilişkin 2025 yılı takvimini açıkladı. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için başvuru sürecine dair tüm detaylar, yayımlanan "2025 Yılı Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Kılavuz" ile netleşti. İşte 2025 yılı uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru takvimi…
Giriş Tarihi: 07.08.2025 11:43