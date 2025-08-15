Viral Galeri Viral Liste Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı

Üniversite hayali kuran milyonlarca genç, YKS 2025 tercih sürecini tamamladı. Adayların ve velilerin gözleri ÖSYM'ye çevirdi. Tercihlerin sona ermesiyle birlikte en çok merak edilen konu ise yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih oldu. Peki YKS tercih sonuçları hangi gün belli olacak? İşte ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı…

Milyonlarca aday nefesini tuttu, üniversite tercih sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. 1-13 Ağustos'ta tamamlanan tercih sürecinin ardından gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki YKS 2025 tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte beklenen tarih ve sonuç sorgulama ekranı…

YKS Tercih Maratonu Sona Erdi

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası tercih sürecini tamamlayan adaylar, yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. 1-13 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden tercihlerini yapan öğrenciler, sonuçların ilan edilmesini bekliyor. Bu tarihten sonra tercih değişikliği yapılamıyor.

Sonuçlar Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM'den resmi tarih açıklaması henüz gelmese de önceki yıllara bakıldığında yerleştirme sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında adaylar, yerleştikleri üniversite ve bölüm bilgilerini resmi sistem üzerinden görebilecek.

Sonuç Sorgulama Ekranı

Yerleştirme sonuçları, yalnızca ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden ve mobil uygulaması üzerinden erişime açılacak. Posta yoluyla sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternette yer alan duyurular, resmi tebligat niteliği taşıyor.

Yerleştirme Sonrası Kayıt Dönemi Başlayacak

Sonuçların ilan edilmesinin ardından kayıt süreci başlayacak. Adaylar, yerleştirildikleri üniversitenin kayıt takvimine göre elektronik veya yüz yüze kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Kayıt döneminde gerekli belgeler ve tarih detayları üniversiteler tarafından duyurulacak.

