Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2025-2026 için e-Kayıt ve yüz yüze başvurular nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

Üniversite Kayıt Belgeleri

Kayıt işlemlerinde adayların yanında bulundurması gereken belgeler şunlar:

Mezun olunan okuldan alınmış diploma veya onaylı örnek ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Daha önce başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan adaylar için ilgili kurumdan alınacak bilgi teyidi

Ek puanla yerleşen adaylarda diplomasında alan bilgisi belirtilmemişse resmi belge