Viral Galeri Viral Liste Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2025-2026 için e-Kayıt ve yüz yüze başvurular nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?

Milyonlarca öğrencinin beklediği üniversite kayıtları için geri sayım başladı. 2025 YKS tercihleri 1 - 13 Ağustos tarihleri arasında tamamlanırken, gözler artık üniversite kayıt tarihine çevrildi. Bu yıl 2 ve 4 yıllık programlara kayıtlar eylül ayında başlayacak. Kayıt işlemlerinde adayların mezun oldukları okuldan aldıkları diploma veya onaylı örnekleri ile güncel mezuniyet belgeleri büyük önem taşıyor. Peki üniversite kayıtları tam olarak ne zaman yapılacak, hangi belgeler gerekiyor ve kayıt süreci nasıl ilerleyecek?

Giriş Tarihi: 19.08.2025 07:50
YKS tercih başvurularının tamamlanmasının ardından milyonlarca adayın odak noktası üniversite kayıtlarına çevrildi. Bilgisayar ortamında yapılan değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra üniversite tercih sonuçları ilan edilecek ve kayıt maratonu başlayacak. Bu yıl kayıtlar hem e-Kayıt üzerinden hem de bireysel başvurularla gerçekleşecek.

Üniversite Kayıt Takvimi: 2025-2026

2025 YKS tercihleri 1–13 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteler kayıt ve ek yerleştirme takvimlerini duyuracak. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların kayıt işlemlerinin ağustos ayında başlaması öngörülüyor.

Elektronik Kayıt (e-Kayıt): e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

Bireysel Kayıt: Yüz yüze kayıt yaptırmak isteyen adaylar, yerleştikleri üniversitenin belirlediği kayıt merkezlerine ÖSYM'nin duyurduğu tarihlerde başvuracak.

Kayıtların tamamlanmasının ardından boş kontenjanlar için ek yerleştirme süreci de başlayacak.

E-Kayıt Nasıl Yapılır?

e-Kayıt, öğrenciler için hızlı ve pratik bir seçenek sunuyor. Adaylar şu adımları izleyerek kayıtlarını tamamlayabilir:

e-Devlet'e Giriş: www.turkiye.gov.tr üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılacak.

Üniversite e-Kayıt Seçeneği: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı başlığı altındaki "Üniversite e-Kayıt" sekmesi kullanılacak.

Bilgi Kontrolü: Lise mezuniyeti Milli Eğitim Bakanlığı servisinden, askerlik durumu Asker Alma Dairesi'nden doğrulanacak.

Barkodlu Kayıt Belgesi: İşlem tamamlandığında barkodlu kayıt belgesi çıktısı alınarak saklanmalı.

Not: Lise mezuniyet bilgisi doğrulanamayan adaylar e-Kayıt yaptıramayacak ve yüz yüze kayda yönlendirilecek.

Üniversite Kayıt Belgeleri

Kayıt işlemlerinde adayların yanında bulundurması gereken belgeler şunlar:

Mezun olunan okuldan alınmış diploma veya onaylı örnek ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Daha önce başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan adaylar için ilgili kurumdan alınacak bilgi teyidi

Ek puanla yerleşen adaylarda diplomasında alan bilgisi belirtilmemişse resmi belge

