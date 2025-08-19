Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? 2025-2026 için e-Kayıt ve yüz yüze başvurular nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?
Milyonlarca öğrencinin beklediği üniversite kayıtları için geri sayım başladı. 2025 YKS tercihleri 1 - 13 Ağustos tarihleri arasında tamamlanırken, gözler artık üniversite kayıt tarihine çevrildi. Bu yıl 2 ve 4 yıllık programlara kayıtlar eylül ayında başlayacak. Kayıt işlemlerinde adayların mezun oldukları okuldan aldıkları diploma veya onaylı örnekleri ile güncel mezuniyet belgeleri büyük önem taşıyor. Peki üniversite kayıtları tam olarak ne zaman yapılacak, hangi belgeler gerekiyor ve kayıt süreci nasıl ilerleyecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.08.2025 07:50