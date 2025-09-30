Viral Galeri Viral Liste UEFA AVRUPA LİGİ | Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta heyecanı başlıyor. Fenerbahçe, Fransız ekibi Nice'i Chobani Stadyumu'nda konuk edecek. Sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle grup aşamasındaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Giriş Tarihi: 30.09.2025 12:57
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2025/26 sezonunun 2. haftasında Fransız temsilcisi Nice ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Dinamo Zagreb'e mağlup olan sarı-lacivertliler, bu kritik mücadelede galibiyet elde etmek istiyor. Peki, Fenerbahçe - Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Nice Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe, 2 Ekim 2025 Perşembe günü Nice'i ağırlayacak. Karşılaşma saat 19:45'te başlayacak ve Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe - Nice Maçı Hangi Kanalda?

Fenerbahçe – Nice mücadelesi, TRT 1 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Türk futbolseverler, maçın tüm heyecanını televizyonlarından takip edebilecek.

Fenerbahçe-Nice Maç Biletleri

Taraftarlar, biletlerini farklı tribün ve blok seçenekleriyle temin edebiliyor:

Kuzey - Spor Toto Tribünü: 950 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst A-I Blok: 1.800 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst B-H Blok: 2.000 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst C-G Blok: 2.350 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst D-F Blok: 2.650 TL

Fenerium Üst - Maraton Üst E Blok: 2.850 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt A-I Blok: 3.950 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt B-H Blok: 4.550 TL

Fenerium Alt - Maraton Alt C-G Blok: 5.450 TL

Fenerium Alt Adidas D-F Blok: 6.200 TL

Fenerium Alt Adidas E Blok VIP: 18.750 TL

