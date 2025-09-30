UEFA AVRUPA LİGİ | Fenerbahçe-Nice maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?

Fenerbahçe-Nice Maç Biletleri
Taraftarlar, biletlerini farklı tribün ve blok seçenekleriyle temin edebiliyor:
Kuzey - Spor Toto Tribünü: 950 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst A-I Blok: 1.800 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst B-H Blok: 2.000 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst C-G Blok: 2.350 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst D-F Blok: 2.650 TL
Fenerium Üst - Maraton Üst E Blok: 2.850 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt A-I Blok: 3.950 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt B-H Blok: 4.550 TL
Fenerium Alt - Maraton Alt C-G Blok: 5.450 TL
Fenerium Alt Adidas D-F Blok: 6.200 TL
Fenerium Alt Adidas E Blok VIP: 18.750 TL