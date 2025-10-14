Viral Galeri Viral Liste 14 EKİM TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda hangi programlar var? Bu akşam hangi dizi ve filmler ekranda?

14 Ekim 2025 Salı gününe ait yayın akışları belli oldu. Televizyon kanalları gün boyunca sabah kuşağı programlarından gece kuşağı dizilerine kadar dolu dolu bir yayın planı hazırladı. İzleyiciler, 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Popüler diziler ve eğlenceli yarışmalarla dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. İşte 14 Ekim Salı gününün güncel TV yayın akışı listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.10.2025 11:08
14 Ekim Salı günü televizyon ekranları dopdolu bir yayın akışıyla izleyicileri karşılayacak. Gün boyunca farklı türlerdeki programlar ve sevilen diziler, ekran başında keyifli saatler geçirmek isteyenlere çeşitli alternatifler sunuyor. Akşam kuşağında ise hem yerli diziler hem de eğlenceli yapımlar izleyicilere unutulmaz bir televizyon deneyimi yaşatacak. Peki bugün televizyonda hangi programlar var? Bu akşam hangi dizi ve filmler ekranda olacak?

14 EKİM TV YAYIN AKIŞI

ATV

08.00 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 – atv Gün Ortası

14.00 – Aşk ve Gözyaşı (4. Bölüm)

16.00 – Esra Erol'da

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Gözleri Karadeniz (7. Bölüm)

TRT 1

05.13 İstiklal Marşı

05.15 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06.05 – Adını Sen Koy

07.15 – Taşacak Bu Deniz

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Seksenler

14.30 – Gönül Dağı

17.45 – Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

19.55 – İddiaların Aksine

20.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

KANAL D

07.00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

11.00 – Güller ve Günahlar

14.00 – Gelinim Mutfakta

16.45 – Arka Sokaklar

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Güller ve Günahlar

23.15 – Müslüm

SHOW TV

06.00 – Aile

08.15 – Bu Sabah

10.00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 – Gelin Evi

15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 – Show Ana Haber

20.00 - Bahar

