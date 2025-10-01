Türkiye’nin yapay zeka haritası çıkarıldı: TÜİK verilerle açıkladı! İşte Türkiye’nin en çok yapay zeka kullanan sektörü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yapay Zeka İstatistikleri 2025 raporunu paylaştı. Raporda, yapay zeka teknolojilerinden yararlandığını belirten girişimlerin oranında dikkat çekici bir yükseliş olduğu görüldü. 2021 yılında yalnızca yüzde 2,7 olan bu oran, 2025 itibarıyla yüzde 7,5 seviyesine ulaştı. Peki yapay zekayı en çok kullanan sektör hangileri? TÜİK, işletmelerden bireylere kadar yapay zekanın kullanım alanlarını ve yaş gruplarını açıkladı.
