Türkiye’nin yapay zeka haritası çıkarıldı: TÜİK verilerle açıkladı! İşte Türkiye’nin en çok yapay zeka kullanan sektörü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yapay Zeka İstatistikleri 2025 raporunu paylaştı. Raporda, yapay zeka teknolojilerinden yararlandığını belirten girişimlerin oranında dikkat çekici bir yükseliş olduğu görüldü. 2021 yılında yalnızca yüzde 2,7 olan bu oran, 2025 itibarıyla yüzde 7,5 seviyesine ulaştı. Peki yapay zekayı en çok kullanan sektör hangileri? TÜİK, işletmelerden bireylere kadar yapay zekanın kullanım alanlarını ve yaş gruplarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 01.10.2025 13:25
Yapay zeka, insan benzeri düşünme ve öğrenme süreçlerini taklit eden teknolojilerden biri olarak her geçen yıl daha fazla hayatımıza giriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2025 Yapay Zeka İstatistikleri, girişimlerin ve bireylerin yapay zekaya yaklaşımına dair çarpıcı veriler ortaya koydu. İlk kez resmi bülten formatında paylaşılan bu istatistikler, Türkiye'de yapay zekanın ne ölçüde benimsendiğini gözler önüne seriyor. Peki en çok hangi yaş grubu ve meslekler yapay zekadan faydalanıyor? İşte işletmelerin ve bireylerin yapay zekaya bakışı ve kullanım alanları…

Girişimlerin Yüzde 7,5'i Yapay Zeka Kullanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre, işletmelerin yapay zekaya ilgisi son yıllarda hızla artış gösterdi. 2021 yılında yalnızca yüzde 2,7 olan yapay zeka kullanan girişim oranı, 2025'te yüzde 7,5'e yükseldi.

Çalışan sayılarına göre dağılım incelendiğinde, 2025 yılında 10-49 çalışanı bulunan işletmelerin yüzde 6,6'sı, 50-249 çalışanı olanların yüzde 9,6'sı ve 250'den fazla çalışanı bulunan büyük ölçekli firmaların ise yüzde 24,1'i yapay zekadan faydalandığını bildirdi. 2021 yılında bu oranlar sırasıyla yüzde 2,3, yüzde 3,6 ve yüzde 9,6 olarak kaydedilmişti.

Sektörel Dağılımda "Bilgi ve İletişim" Zirvede

Sektörler incelendiğinde, yapay zekanın en yoğun şekilde yüzde 47,1 oranıyla bilgi ve iletişim alanında kullanıldığı görüldü. Finans ve sigorta sektöründe bu oran yüzde 21,1 iken, bilgisayar ve iletişim ekipmanlarının onarımında yüzde 15,2 olarak kaydedildi. Veriler, özellikle teknoloji ve finans odaklı sektörlerin yapay zekayı iş süreçlerine hızla entegre ettiğini gösteriyor.

Kullanım Amaçlarında Pazarlama ve Satış İlk Sırada

Yapay zekadan faydalanan işletmelerin en çok kullandığı alan pazarlama ve satış oldu. 2025'te girişimlerin yüzde 46,5'i yapay zekayı bu amaçla tercih etti. Onu yüzde 41,1 ile üretim ve hizmet süreçleri, yüzde 41 ile Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri, yüzde 40 ile işletme yönetimi ve organizasyonu izledi. Finans yönetimi, siber güvenlik ve lojistikte ise daha düşük oranlarda kullanım tespit edildi.

