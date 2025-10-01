Türkiye’nin yapay zeka haritası çıkarıldı: TÜİK verilerle açıkladı! İşte Türkiye’nin en çok yapay zeka kullanan sektörü

Yapay zeka, insan benzeri düşünme ve öğrenme süreçlerini taklit eden teknolojilerden biri olarak her geçen yıl daha fazla hayatımıza giriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2025 Yapay Zeka İstatistikleri, girişimlerin ve bireylerin yapay zekaya yaklaşımına dair çarpıcı veriler ortaya koydu. İlk kez resmi bülten formatında paylaşılan bu istatistikler, Türkiye'de yapay zekanın ne ölçüde benimsendiğini gözler önüne seriyor. Peki en çok hangi yaş grubu ve meslekler yapay zekadan faydalanıyor? İşte işletmelerin ve bireylerin yapay zekaya bakışı ve kullanım alanları…