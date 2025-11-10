Türkiye’nin milli ara takvimi belli oldu! Süper Lig başlangıç tarihi ve maç programı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı sürerken A Milli Futbol Takımımız kritik iki karşılaşmaya hazırlanıyor. E Grubu'nda ikinci sırada bulunan milliler, kasım ayı milli arası kapsamında hem iç sahada hem de deplasmanda sahne alacak. Futbolseverler ise bu süreçte "milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor.