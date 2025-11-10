Türkiye’nin milli ara takvimi belli oldu! Süper Lig başlangıç tarihi ve maç programı
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kritik bir döneme giriyor. E Grubu'nda ikinci sırada yer alan milliler, milli arada iki önemli karşılaşmaya çıkacak. İlk olarak Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak olan Türkiye ardından grup etabının son sınavında İspanya deplasmanına gidecek. Bu süreçte futbolseverlerin aklındaki en büyük soru ise liglere verilen aranın süresi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.11.2025 14:43