Viral Galeri Viral Liste Türkiye’nin milli ara takvimi belli oldu! Süper Lig başlangıç tarihi ve maç programı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde kritik bir döneme giriyor. E Grubu'nda ikinci sırada yer alan milliler, milli arada iki önemli karşılaşmaya çıkacak. İlk olarak Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak olan Türkiye ardından grup etabının son sınavında İspanya deplasmanına gidecek. Bu süreçte futbolseverlerin aklındaki en büyük soru ise liglere verilen aranın süresi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.11.2025 14:43
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı sürerken A Milli Futbol Takımımız kritik iki karşılaşmaya hazırlanıyor. E Grubu'nda ikinci sırada bulunan milliler, kasım ayı milli arası kapsamında hem iç sahada hem de deplasmanda sahne alacak. Futbolseverler ise bu süreçte "milli ara ne zaman bitecek, Süper Lig ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor.

MİLLİ TAKIM KAÇ MAÇ OYNAYACAK?

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda bu dönemde iki maça çıkacak. İlk sınavını 15 Kasım Cumartesi günü Bursa'da Bulgaristan karşısında verecek olan ay-yıldızlılar, ardından 18 Kasım Salı günü İspanya deplasmanında sahne alacak. İspanya – Türkiye mücadelesi, Sevilla'daki ünlü La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak.

Bu iki karşılaşma, grubun kaderini belirleyecek nitelikte olacak. Teknik ekip ve futbolcular, özellikle İspanya deplasmanında alınacak puanlarla Dünya Kupası yolunda avantaj sağlamayı hedefliyor.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

2026 Dünya Kupası elemeleri için verilen milli ara, Türkiye'nin ikinci maçını oynamasının ardından sona erecek. Takvim doğrultusunda milli aranın bitiş tarihi 22 Kasım olarak belirlendi. Böylece kulüp takımları, kısa bir dinlenme sürecinin ardından yeniden lig maratonuna dönecek.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig, milli aranın tamamlanmasının hemen ardından 22 Kasım'da yeniden başlıyor. Ara sonrası ilk karşılaşma, Kayserispor ile Gaziantep FK arasında oynanacak. Bu mücadeleyle birlikte ligde 13. hafta perdesi açılacak.

Takımlar, milli arada eksiklerini gidermek ve sakat oyuncularını toparlamak için kamp programlarına yönelirken; futbolseverler de hem milli heyecanın hem de lig rekabetinin yeniden başlamasını sabırsızlıkla bekliyor.

