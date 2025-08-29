Türkiye’nin En Değerli 5 MARKASI BELLİ OLDU! İşte marka değerleri milyar dolarları aşan TÜRK şirketleri
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılı için "Türkiye'nin En Değerli Markaları – Türkiye 125" araştırmasını tamamladı. 2007'den bu yana yayımlanan liste, sermaye piyasasına dahil markalardaki artışla birlikte 100'den 125 markaya yükseldi. Araştırmaya göre Türk Hava Yolları (THY), marka değeriyle üst üste bir kez daha Türkiye'nin lideri oldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.08.2025 10:00