Türkiye’nin En Değerli 5 MARKASI BELLİ OLDU! İşte marka değerleri milyar dolarları aşan TÜRK şirketleri

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılı için "Türkiye'nin En Değerli Markaları – Türkiye 125" araştırmasını tamamladı. 2007'den bu yana yayımlanan liste, sermaye piyasasına dahil markalardaki artışla birlikte 100'den 125 markaya yükseldi. Araştırmaya göre Türk Hava Yolları (THY), marka değeriyle üst üste bir kez daha Türkiye'nin lideri oldu.

Giriş Tarihi: 29.08.2025 10:00
Brand Finance Türkiye'nin araştırmasına göre THY, 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle hava yolu sektöründe rakip tanımıyor. Bankacılık sektörü ise listede en fazla marka ile yer alarak güçlü bir temsil sergiliyor.

Sektörlere Göre Öne Çıkan Markalar

Hava Yolu: Türk Hava Yolları, üst üste liderliği koruyor.

Bankacılık: İş Bankası, Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Vakıfbank ve Akbank listede öne çıkıyor.

Dayanıklı Tüketim: Arçelik ve Vestel marka değerini artırarak ilk beşte yer aldı.

Otomotiv ve Teknoloji: Ford Otosan ve yerli üretim Togg dikkat çekiyor.

Gıda ve Perakende: Ülker ve BİM sektördeki yerini koruyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ 5 MARKASI

5. Ford Otosan (Otomotiv) – 905 milyon $

4. Vestel (Dayanıklı Tüketim) – 928 milyon $

3. İş Bankası (Banka) – 1.240 milyon $

