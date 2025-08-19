Türkiye-İspanya maçı ne zaman ve hangi kanalda? Filenin sultanları E grubu maç takvimi 2025
Filenin Sultanları, Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda sahaya çıkıyor. Türkiye, E Grubu'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, turnuvaya İspanya karşısında başlayacak. Peki Türkiye İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…
Giriş Tarihi: 19.08.2025 10:11