Türkiye-İspanya maçı ne zaman ve hangi kanalda? Filenin sultanları E grubu maç takvimi 2025

Filenin Sultanları, Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda sahaya çıkıyor. Türkiye, E Grubu'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekibimiz, turnuvaya İspanya karşısında başlayacak. Peki Türkiye İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 19.08.2025 10:11
Filenin Sultanları, 22 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ter dökecek. Millilerimiz, turnuvada E Grubu'nda Kanada, Bulgaristan ve İspanya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını tamamladıktan sonra üst tura yükselmek için mücadele edecek.

Türkiye – İspanya Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda?

Turnuvadaki ilk sınavını İspanya karşısında verecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 15:30'da sahaya çıkacak. Maç TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

A Milli Takımın Grup Maçları

Türkiye'nin E Grubu'ndaki maç takvimi şöyle:

23 Ağustos 2025: Türkiye – İspanya, 15:30

25 Ağustos 2025: Türkiye – Bulgaristan, 15:30

27 Ağustos 2025: Türkiye – Kanada, 12:00

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu 29 Ağustos – 1 Eylül, çeyrek finaller ise 3-4 Eylül'de oynanacak. Yarı finaller, üçüncülük ve final maçları ise turnuvanın son günü olan 7 Eylül'de yapılacak.

Millilerin Kadrosu Açıklandı

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı kadrosu da netleşti. Takımın oyuncuları şöyle:

Pasörler: Cansu, Elif

Pasör Çaprazı: Vargas

Smaçörler: Hande, Ebrar, İlkin, Derya, Yaprak

Orta Oyuncular: Eda, Zehra, Aslı, Jack

Liberolar: Gizem, Eylül

Millilerimiz, güçlü kadrosu ve teknik ekibiyle Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye hazırlanıyor.

