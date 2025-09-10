Türkiye Kocaeli'deki bu olayı konuşuyor! İzmir saldırısını aratmayan vahşet: Katil yine 16 yaşında

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede, anne- kızın vücutlarında kesici alet yaraları olduğu tespit edildi. Anne ve kızının cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan eşinden boşandığı öğrenilen Dursune Bilgili'nin, ismi öğrenilemeyen bir erkek çocuğu olduğu ve bu çocukla da aynı evde yaşadığı, ancak çocuğun bir süredir evde bulunmadığı öğrenildi. Polis, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.