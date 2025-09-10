Viral Galeri Viral Liste Türkiye Kocaeli'deki bu olayı konuşuyor! İzmir saldırısını aratmayan vahşet: Katil yine 16 yaşında

Türkiye İzmir'de 16 yaşındaki E.B.'nin iki polisin şehit ettiği karakol saldırısı ile derinden sarsılırken benzer bir acı haber de Kocaeli Gebze'den geldi. Apartman dairesinden gelen kötü koku üzerine eve giren ekipler, 50 yaşındaki anne Dursune Bilgili ile 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli'yi ölü buldu. Anne ve kızının vücutlarında kesici alet yaraları olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışma başlatması üzerine kan donduran olayda 16 yaşındaki şüpheli oğul gözaltına alındı. İşte detaylar....

Giriş Tarihi: 10.09.2025 14:28 Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 14:46
Kan donduran olay, dün saat 17.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi 302. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

Apartmanda yaşayanlar, 3'üncü kattaki daireden gelen kötü koku üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla pencereden daireye girdi. Ekipler, anne Dursune Bilgili ile kızı Havva Nur Anzerli'yi kanlar içinde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede anne ve kızının yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede, anne- kızın vücutlarında kesici alet yaraları olduğu tespit edildi. Anne ve kızının cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan eşinden boşandığı öğrenilen Dursune Bilgili'nin, ismi öğrenilemeyen bir erkek çocuğu olduğu ve bu çocukla da aynı evde yaşadığı, ancak çocuğun bir süredir evde bulunmadığı öğrenildi. Polis, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

