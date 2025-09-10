Türkiye Kocaeli'deki bu olayı konuşuyor! İzmir saldırısını aratmayan vahşet: Katil yine 16 yaşında
Türkiye İzmir'de 16 yaşındaki E.B.'nin iki polisin şehit ettiği karakol saldırısı ile derinden sarsılırken benzer bir acı haber de Kocaeli Gebze'den geldi. Apartman dairesinden gelen kötü koku üzerine eve giren ekipler, 50 yaşındaki anne Dursune Bilgili ile 5 yaşındaki kızı Havva Nur Anzerli'yi ölü buldu. Anne ve kızının vücutlarında kesici alet yaraları olduğu belirlendi. Ekiplerin çalışma başlatması üzerine kan donduran olayda 16 yaşındaki şüpheli oğul gözaltına alındı. İşte detaylar....
Giriş Tarihi: 10.09.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 10.09.2025 14:46