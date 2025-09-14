Türkiye-Almanya basket maçı CANLI İZLE | 12 DEV ADAM basketbol maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu EuroBasket 2025'te finalistler belli oldu. 24 yıl aradan sonra yeniden finale yükselen A Milli Basketbol Takımı, Almanya ile karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de turnuvada 8 maçta 8 galibiyet alarak finale adını yazdırdı. Şimdi gözler, büyük mücadelenin tarihine, saatine ve yayın detaylarına çevrildi.