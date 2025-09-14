Türkiye-Almanya basket maçı CANLI İZLE | 12 DEV ADAM basketbol maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68'lik skorla geçerek finale yükseldi. 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda tam 24 yıl aradan sonra ikinci kez finale çıkmanın sevincini yaşadı. Finalde Almanya ile karşılaşacak milliler için gözler şimdi maçın tarihine, saatine ve yayın kanalına çevrildi. Peki Türkiye-Almanya basketbol finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 12 Dev Adam'ın büyük maçına dair tüm detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.09.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 16:29