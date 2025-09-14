Viral Galeri Viral Liste Türkiye-Almanya basket maçı CANLI İZLE | 12 DEV ADAM basketbol maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı 94-68'lik skorla geçerek finale yükseldi. 12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda tam 24 yıl aradan sonra ikinci kez finale çıkmanın sevincini yaşadı. Finalde Almanya ile karşılaşacak milliler için gözler şimdi maçın tarihine, saatine ve yayın kanalına çevrildi. Peki Türkiye-Almanya basketbol finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 12 Dev Adam'ın büyük maçına dair tüm detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.09.2025 15:57 Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 16:29
Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu EuroBasket 2025'te finalistler belli oldu. 24 yıl aradan sonra yeniden finale yükselen A Milli Basketbol Takımı, Almanya ile karşı karşıya gelecek. Her iki ekip de turnuvada 8 maçta 8 galibiyet alarak finale adını yazdırdı. Şimdi gözler, büyük mücadelenin tarihine, saatine ve yayın detaylarına çevrildi.

12 DEV ADAM ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA
TÜRKİYE - ALMANYA FİNALİ NE ZAMAN VE NEREDE?

Ay-yıldızlılar, EuroBasket 2025 finalinde Almanya'yla Arena Riga'da karşılaşacak. Final maçı, 14 Eylül 2025 Pazar akşamı saat 21.00'de başlayacak. Basketbolseverler, Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek bu mücadeleyi ekran başında takip edebilecek.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Türkiye - Almanya finali, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Maç başladığında, nefes kesen Türkiye - Almanya mücadelesini bu "https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002" linkten canlı olarak izleyebilirsiniz.

İki Takım Arasındaki Rekabet

Türkiye ve Almanya, resmi maçlarda 12. kez karşı karşıya gelecek.

