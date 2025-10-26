Viral Galeri Viral Liste Turistik Doğu Ekspresi yeniden başlıyor! Bilet satışları ne zaman ve fiyatlar ne kadar olacak? İşte güzergah bilgileri...

Türkiye'nin en özel tren yolculuğu deneyimlerinden biri olan Turistik Doğu Ekspresi, yeni sezona hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025–2026 kış sezonu seferlerinin 22 Aralık 2025'te başlayacağını ve 1 Mart 2026'ya kadar süreceğini açıkladı. Bireysel yolcular için bilet satışları 27 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.10.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 11:01
Türkiye'nin en özel kış rotalarından biri olarak kabul edilen Turistik Doğu Ekspresi, 2025–2026 sezonuna hazır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trenin bu yıl da kışın büyüleyici manzaraları eşliğinde yeniden seferlerine başlayacağını duyurdu.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ BAŞLIYOR
22 Aralık'ta raylara dönüyor

Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon seferleri 22 Aralık 2025'te başlayacak ve 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Tren, Ankara–Kars hattında pazartesi, çarşamba ve cuma, dönüşte yani Kars–Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer yapacak.

Bu yıl da özellikle kış aylarında, karla kaplı dağların, derin vadilerin ve Anadolu'nun tarihi şehirlerinin içinden geçerek benzersiz bir yolculuk sunacak.

ERZURUM'DA 4 SAATLİK LEZZET MOLASI

Bakan Uraloğlu, yolculuğun yalnızca bir manzara deneyimi değil, aynı zamanda bir kültür turu olduğunu vurguladı.
Tren, Ankara–Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, dönüşte ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat duracak.

Bu molalar sırasında yolcular, Erzurum'un meşhur cağ kebabını tadabilir, Sivas ve Divriği'de tarihi mirasları gezebilir.

Toplam bin 360 kilometrelik güzergahta duruşlar dahil yaklaşık 32 saat süren yolculuk, tam anlamıyla bir kartpostal deneyimi sunacak.

8 yataklı vagon, 160 yolcu kapasitesi

Turistik Doğu Ekspresi, konforuyla da dikkat çekiyor. Tren; her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşuyor. Toplam 160 yolcu kapasitesine sahip trenin her kompartımanında iki kişi konaklayabiliyor.

Bakan Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi sadece bir tren değil, raylar üzerinde ilerleyen bir kültür deneyimidir. Türkiye'nin doğal ve tarihi zenginliklerini yerinde görmek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

