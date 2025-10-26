Turistik Doğu Ekspresi yeniden başlıyor! Bilet satışları ne zaman ve fiyatlar ne kadar olacak? İşte güzergah bilgileri...

22 Aralık'ta raylara dönüyor

Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre Turistik Doğu Ekspresi'nin yeni sezon seferleri 22 Aralık 2025'te başlayacak ve 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek. Tren, Ankara–Kars hattında pazartesi, çarşamba ve cuma, dönüşte yani Kars–Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer yapacak.

Bu yıl da özellikle kış aylarında, karla kaplı dağların, derin vadilerin ve Anadolu'nun tarihi şehirlerinin içinden geçerek benzersiz bir yolculuk sunacak.