Turistik Doğu Ekspresi yeniden başlıyor! Bilet satışları ne zaman ve fiyatlar ne kadar olacak? İşte güzergah bilgileri...
Türkiye'nin en özel tren yolculuğu deneyimlerinden biri olan Turistik Doğu Ekspresi, yeni sezona hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025–2026 kış sezonu seferlerinin 22 Aralık 2025'te başlayacağını ve 1 Mart 2026'ya kadar süreceğini açıkladı. Bireysel yolcular için bilet satışları 27 Ekim Pazartesi günü başlayacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.10.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 11:01