TRT 1’in dizisi Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor? Taşacak Bu Deniz Karadeniz’in hangi ilinde çekiliyor?

Geçmişte büyük bir sevda yaşamış olan Adil Koçari ve Esme Furtuna, kan davası yüzünden birbirine düşer. Esme, bir öfke anında Adil'i vurur ancak Adil onu ele vermez ve "Ben kendimi vurdum" diyerek suçu üstlenir.

Tam da bu sırada, uzak diyarlardan gelen Yunan doktor Eleni Adil'in hayatını kurtarır. Eleni, kendi geçmişiyle ilgili büyük bir sırrın peşindedir ve Trabzon'a bu gizemi çözmek için gelmiştir. Ancak bu geliş, hem Adil'in hem Esme'nin kaderini kökten değiştirecektir.