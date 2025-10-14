Viral Galeri Viral Liste TRT 1’in dizisi Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor? Taşacak Bu Deniz Karadeniz’in hangi ilinde çekiliyor?

TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, hem Karadeniz'in doğasıyla hem de derin bir aşk hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. İlk bölümde izleyiciyle buluşan dizide, gizli kalan sırların yavaş yavaş ortaya çıkması hikayeye heyecan kattı. Büyük ilgi gören yapımın ardından, izleyicilerin merak ettiği konulardan biri de çekim yerleri oldu. Peki Taşacak Bu Deniz tam olarak nerede çekiliyor, konusu ne? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.10.2025 08:49
Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı Taşacak Bu Deniz, 10 Ekim'de TRT 1 ekranlarında yayınlanan ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Karadeniz'in eşsiz atmosferinde geçen hikaye, hem oyuncuların güçlü performansları hem de doğal çekim mekanlarıyla dikkat çekti. Peki Taşacak Bu Deniz Karadeniz'in hangi ilinde çekiliyor?

Taşacak Bu Deniz Nerede Çekiliyor?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi, Karadeniz Bölgesi'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan Trabzon ilinde çekiliyor. Yapımın önemli bölümleri, Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçeleri başta olmak üzere, bölgeye özgü yaylalar, sahil kesimleri ve ormanlık alanlarda gerçekleştiriliyor.

Taşacak Bu Deniz Hikayesi

Taşacak Bu Deniz, yıllardır süren bir aile düşmanlığının gölgesinde filizlenen büyük bir aşkın hikayesini anlatıyor. Dizide Furtunalılar ve Koçarililer adında iki köklü ailenin çatışması konu ediliyor.

Geçmişte büyük bir sevda yaşamış olan Adil Koçari ve Esme Furtuna, kan davası yüzünden birbirine düşer. Esme, bir öfke anında Adil'i vurur ancak Adil onu ele vermez ve "Ben kendimi vurdum" diyerek suçu üstlenir.

Tam da bu sırada, uzak diyarlardan gelen Yunan doktor Eleni Adil'in hayatını kurtarır. Eleni, kendi geçmişiyle ilgili büyük bir sırrın peşindedir ve Trabzon'a bu gizemi çözmek için gelmiştir. Ancak bu geliş, hem Adil'in hem Esme'nin kaderini kökten değiştirecektir.

Taşacak Bu Deniz Oyuncuları

  • Deniz Baysal (Esme)
  • Ulaş Tuna Astepe (Adil)
  • Burak Yörük (Oruç)
  • Ava Z. Yaman (Eleni)
  • Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife)
  • Aytek Şayan (Şerif)
  • Zeynep Atılgan (Fadime)
  • Onur Dilber (Süleyman)
  • Hakan Salınmış (Dursun)
  • Gamze Süner Atay (Şirin)
  • Gerçek Alnıaçık (Melina)
  • Batuhan Bayar (Eyüphan)
  • Erdem Şanlı (İsmail)
  • Burcu Cavrar (Hicran)
  • Ulviye Karaca (Şükriye)
  • Seda Soysal (Emine)
  • Hande Nur Tekin (Sevcan)
  • Erkan Yüce (Hıdır
  • Emir Çubukçu (Behçet)
  • Adil Şahin (Çetin)
  • Nasmina Çoklaş (Muhsine)
  • Ali Öner (Gökhan)
  • Fester Abdü (Çakır Uşak)
