TRT 1’in dizisi Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor? Taşacak Bu Deniz Karadeniz’in hangi ilinde çekiliyor?
TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, hem Karadeniz'in doğasıyla hem de derin bir aşk hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. İlk bölümde izleyiciyle buluşan dizide, gizli kalan sırların yavaş yavaş ortaya çıkması hikayeye heyecan kattı. Büyük ilgi gören yapımın ardından, izleyicilerin merak ettiği konulardan biri de çekim yerleri oldu. Peki Taşacak Bu Deniz tam olarak nerede çekiliyor, konusu ne? İşte merak edilen detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.10.2025 08:49